Le coin XRP de Ripple donne des signaux techniques haussiers de long terme

L’analyse technique du cours du Bitcoin continue de décrire une tendance haussière bien construite vers les records historiques à 19.600$.

Le coin XRP de Ripple a donné des signaux techniques haussiers de long terme

Graphique du cours du XRP/USD de Ripple avec la plateforme TradingView

Le cours du Bitcoin est maintenant tout proche de ses records historiques atteints au mois de décembre 2017, il confirme ainsi son statut d’actif financier le plus performant de l’année, bien devant le Nasdaq. Sur le plan relatif, une rotation s’est mise en place ces toutes dernières séances, alors un déplacement des capitaux vers les altcoins majeurs qui ont donné de puissants signaux techniques haussiers de moyen terme.

Sur les marchés financiers cette année, ce n’est pas le Nasdaq le plus performant, c’est le cours du Bitcoin et de loin ! Avec plus de 130% de performance annuelle, le leader cryptographique occupe la première place au sein des grande classes d’actifs, une performance portée par le volume institutionnel et la décision de PayPal d’accepter les paiements en cryptos depuis ce dernier trimestre.

Le BTC a longtemps fait cavalier seul, mais à l’approche de son All Time High (ATH), les altcoins de premier rang sont enfin entrés dans une phase de rattrapage. XRP/USD a donné un signal haussier en dépassant la résistance à 0.31$ et engage maintenant les 1$.

Ratio XRP/BTC – source TradingView

L’analyse technique haussière du XRP est confirmé par le retournement haussier du ratio XRP/BTC ; le coin XRP de Ripple devrait surperformer Bitcoin.