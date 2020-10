Bitcoin (btc) et Litecoin surperforment le marché cryptographique

Points-clés de l’article :

Le choix de PayPal d’accepter les paiements en BTC et LTC génère une phase de surperformance pour ces deux crypto-monnaies majeures.

Sur le plan technique, le cours du Bitcoin teste la résistance à 13.200$, obstacle avant la cible des 13880$.

Graphique du cours du Bitcoin (btc) avec la plateforme TradingView

Dans un précédent article publié dans les colonnes de DailyFX.fr, j’avais décrit les signaux techniques haussiers que donnait le cours du Bitcoin depuis une dizaine de séance, avec cependant un manque de volume qui nuançait le point de vue haussier. Le volume d’échange a depuis fait son grand retour, à la fois sur le marché classique (le marché BTC de gré à gré ou OTC) et sur le marché des contrats futures et options où se trouvent les traders institutionnels.

Cette semaine voit donc une cassure technique haussière majeure pour le marché, avec le dépassement de la résistance hebdomadaire à 11.500$. Sur le plan technique, le premier support tangible se trouve maintenant à 12.325$ et la cible est à 13880$, soit le record absolu de l’année 2019.

Dans l’immédiat, le marché teste la résistance à 13200$, soit le plus haut du mois de juillet 2019. Le marché peut marquer un peu le bas, peut-être retracer, avant ensuite de dépasser cette résistance.

Graphique journalier du Litecoin avec TradingView

Les annonces de PayPal servent surtout les intérêts de Bitcoin et de Litecoin. Pour ce dernier, c’est une chance car le LTC était habitué des phases de sous-performance. Il est désormais le bon second du BTC en terme relatif et est haussier au-dessus du nouveau support technique majeur à 54$.

