Indices : incertitudes sur le plan de relance – ETH/USD : L’Ethereum déclenche un signal haussier

Les Bourses européennes terminent dans le rouge

Les Bourses européennes ont terminé en net repli mercredi face aux hésitations de Wall Street, reflet des incertitudes sur l'issue des discussions en vue d'un nouveau paquet de mesures de relance aux Etats-Unis.

En Europe, le sentiment de marché reste par ailleurs sensible aux mesures annoncées jour après jour pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, qui se traduit par de nouveaux bilans quotidiens records dans plusieurs pays.

La hausse de l'euro et de la livre sterling face au dollar, conséquence du regain de faiblesse de la monnaie américaine, a aussi pesé sur la tendance.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,53% à 4 853,95 points. Le Footsie a perdu 1,91% et le DAX 30 a lâché 1,41%.

Wall Street scrute les discussions sur le plan de relance

Wall Street a fini mercredi en baisse de 0,35% en raison des incertitudes quant à l'issue des discussions sur un nouveau plan de relance de l'économie américaine.

Les actions américaines avaient pourtant ouvert en hausse après des déclarations optimistes de Mark Meadows, secrétaire général de la Maison blanche, quant à la possibilité d'un compromis entre l'administration Trump et les démocrates sur un nouveau plan de relance.

Certains investisseurs soulignent toutefois le risque de voir l'intransigeance des sénateurs républicains bloquer un éventuel compromis jusqu'aux élections du 3 novembre.

Avant d'entamer ses discussions avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans l'après-midi, Nancy Pelosi, présidente de Chambre des représentants, a jugé qu'un accord pouvait encore être conclu malgré les réserves des sénateurs républicains, tout en reconnaissant qu'il pourrait intervenir après les élections.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,35% à 28 210,82 points. Le Nasdaq a reculé de de 0,28% et le S&P-500a lâché de 0,22%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Les spéculations sur la politique de relance américaine font baisser le dollar, qui a touché en début de journée son plus bas niveau depuis le 4 septembre et abandonnait 0,53% face à un panier de référence à la clôture européenne.

L'euro en a profité pour remonter jusqu'à 1,1880 dollar, son meilleur niveau depuis le 16 septembre.

La livre sterling, elle, bénéficie à la fois de la faiblesse du billet vert et du regain d'espoir d'un compromis entre Londres et Bruxelles sur l'après-Brexit : elle prend plus de 1,5% face au dollar et plus de 1% contre la monnaie unique.

GRAPHIQUE DU JOUR –ETH/USD : un double creux

Les cryptos ont le vent en poupe cette semaine, l’annonce de Paypal concernant l’utilisation des devises numériques pour effectuer des achats dans les 26 millions de commerces et marchands de son réseau a dopé les cours.

L’ETH/USD reprend ainsi de la hauteur et confirme une figure de retournement, un double creux. Cette figure chartiste ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussière en direction des 470$ à court terme. Toutefois, sur une échelle de temps plus longue, nous constatons un redémarrage haussier plus important qui devrait conduire le marché vers de nouveaux plus hauts annuels en direction des 555$.

