Bitcoin a besoin de volume pour déborder la résistance à 11.500$.

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin est en tendance haussière depuis le 8 octobre et teste actuellement le seuil technique pivot des 11.500$.

Si le volume fait son retour et permet de déborder les 11.500$, alors le marché aura pour cible technique les 12.400$, les records annuels.

Contrat future Bitcoin – source TradingView

L’analyse technique du leader du marché cryptographique consistait à décrire un trading range chartiste pour le cours du Bitcoin entre le support à 10.000$ et la résistance à 11.500$ depuis le sell-off du 3 septembre dernier. Le mois de septembre correctif sur les marchés actions US et européens ont maintenu le BTC dans cette séquence de marché neutre, c’est assez logiquement que le nouveau départ haussier des actions depuis 15 jours produit un effet positif sur les actifs cryptographiques.

Examinons les faits techniques immédiats : le cours du Bitcoin a pris appui sur le support à 10.500$ pour sortir par le haut d’une compression technique en triangle symétrique. En revanche, le marché n’a pas encore franchi la résistance hebdomadaire des 11.500$, c’est ici que se trouve le « vrai » pivot technique d’un éventuel nouveau Bull Run pour viser les records annuels à 12.400$.

Histogramme des positions de trading institutionnelles Bitcoin – source CME/CFTC

Sur le plan de l’analyse technique, l’action des prix est une chose, mais elle doit être portée par un volume d’échange important pour donner des signaux pertinents. Au stade actuel, le volume est faible, que ce soit sur le marché BTC de gré à gré ou sur le marché des dérivés Bitcoin (voir l’histogramme ci-dessus).

L’unique manière de déborder la résistance à 11.500$ est de voir une forte hausse du volume, c’est la clef technique d’un éventuel nouveau fort départ haussier.

