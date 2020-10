EUR/USD : L’euro pourrait revenir à 1,20 à court terme

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’EUR/USD rebondit grâce au regain de confiance des investisseurs dans l’économie

Le taux de change EUR/USD (euro/dollar) se ressaisit depuis la semaine dernière après avoir été marqué par un net repli dû aux nouvelles restrictions mises en place dans certains pays européens pour tenter d’endiguer la seconde vague du coronavirus.

Les statistiques européennes sont certes moins surprenantes que les statistiques américaines (ces dernières ressortant plus souvent au-dessus des attentes) mais l’ensemble est plutôt satisfaisant sur le rythme de la reprise économique.

Le sentiment est également soutenu par le regain d’espoir d’un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni ainsi qu’un accord sur un quatrième plan de relance aux Etats-Unis. Les investisseurs saluent la déclaration conjointe de la Commission européenne et du gouvernement britannique d’intensifier leurs négociations pour parvenir à un accord ce mois-ci et saluent également le regain d’optimisme de Steven Mnuchin et Nancy Pelosi dans les négociations du plan de relance. La présidente de la Chambre des représentantsa signalé des progrès dans les négociations, déclarant qu’ils continueront à travailleur sur leur proposition pour parvenir à un accord.

Fondamentalement, l’EUR/USD devrait continuer à profiter des bonnes surprises économiques à travers le monde ainsi que des catalyseurs qui amélioreraient les perspectives économiques comme un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni ambitieux ou un nouveau plan de relance aux Etats-Unis.

Les prochains rapports clés publiés seront le rapport JOLTS (cette après-midi), la production industrielle allemande (mercredi matin), les Minutes de la Fed (mercredi soir) et la balance commerciale allemande (jeudi matin).

Les perspectives de l’EUR/USD redeviennent haussières après le franchissement de deux importantes résistances

Graphique horaire du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD a émis deux importants signaux haussiers lundi en sortant par le haut de son « drapeau » dans lequel il évoluait depuis début septembre et en formant une figure de retournement en « tasse avec anse ».

Le marché semble procéder à un « pullback » à la ligne de cou de cette figure chartiste à environ 1,1750. Les perspectives sont haussières tant que l’EUR/USD ne se replie pas sous le support de l’anse à environ 1,17.

La première résistance majeure à surveiller est celle qui a été testée cette nuit : la borne basse de l’ancien canal ascendant dans lequel l’EUR/USD a évolué en juillet et août avant d’y sortir par le bas courant septembre.

Un franchissement de cette oblique serait un signal haussier supplémentaire et qui ouvrirait la voie à un retour de l’EUR/USD à ses sommets de la mi-septembre à environ 1,19, puis éventuellement le plus haut de septembre à environ 1,20.

