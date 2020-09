Le cours du Bitcoin reste corrélé à l’attrait pour le risque en Bourse

Points-clés de l’article :

Le cours des crypto-monnaies a chuté avec la chute du Nasdaq début septembre. Désormais stabilisé, cela rappelle que les actifs cryptographiques sont corrélés au risque.

L’analyse technique met en avant la zone d’hésitation 10K/10.5K$ pour le cours du Bitcoin et le rôle précurseur du Coin Ether

Graphique du cours du Bitcoin en bougies japonaises journalières – source TradingView

Les actions européennes se sont globalement montrées étanches à la chute la semaine passée des valeurs du Nasdaq. Finalement, ce sont les crypto-monnaies qui ont le plus souffert de la chute du Nasdaq de plus de 11% en trois séances consécutives, avec une baisse de 20% du cours du Bitcoin depuis ses plus hauts atteints en août.

Depuis ses plus hauts du 17 août dernier, le cours du Bitcoin a perdu plus de 20% en emportant avec lui les altcoins. Le marché s’est stabilisé depuis cinq séances sur les 10.000$ et il travaille une zone de prix qui peut être considéré comme le bord du gouffre technique.

Pour être précis, c’est le support à 9933$ qui tient le choc, il s’agit du prix d’ouverture de la session de cassure technique haussière du 27 juillet dernier. Mais le marché est à nouveau couvert par la résistance à 10.500$, les anciens plus hauts de février 2020, c’est la résolution de ce trading range, 10K$/10.5K$ qui va permettre de savoir si le marché renoue avec sa tendance haussière de fond ou s’enfonce comme au mois de mars dernier.

Graphique du Coin ETHER – par TradingView

Rappelons aussi la présence d’un gap haussier, partiellement comblé, sur le contrat future BTC entre 9665$ et 9925$. Le comblement du gap peut avoir lieu en totalité mais il ne faut en aucun cas clôturer en-dessous sous peine de s’exposer à un décrochage du marché.

Pour mettre un terme à la correction, il faut dépasser une résistance appropriée et il s’agit des 10.500$, et il faut le faire sur la base d’un cours de clôture journalier. Vous trouverez ci-dessus un graphique journalier du Coin Ether. Ce dernier a toujours eu un rôle précurseur sur le BTC et les principales altcoins, il a donc tendance à surperformer. Si le Coin Ether dépasse une résistance, cela sera un signal positif pour le BTC.

