BTC & ETH : la sortie de range est proche

Points-clés de l’article :

Graphique du cours du Bitcoin avec MTF Ichimoku – source TradingView

Le cours du Bitcoin est stable depuis le halving du 11 mai dernier, entre support majeur (8500/9100$) et résistance majeure (10K$). La sortie de range est proche

Dans un premier temps corrélé à la reprise haussière du marché actions depuis la fin du mois de mars, le cours du Bitcoin a interrompu sa hausse après le troisième halving de son histoire, le 11 mai dernier. Le marché construit depuis un trading range sous la résistance majeure, le pivot technique de long terme à 10.000$/10.500$. Il y a eu plusieurs tentatives de débordement, toutes ont été vaines, mais le marché reste malgré tout bien collé à la résistance.

Sur le marché des contrats futures et des contrats d’options BTC, la position ouverte est proche de ses records, avec un équilibre toujours relatif entre le montant des contrats à l’achat et le montant des contrats à la vente. Au regard de ce stock de positions ouvertes chez les institutionnels, la sortie de range devrait déclencher un mouvement de plusieurs milliers de $.

Sur le plan technique, une autre façon de visualiser la compression technique du moment est le système Multi Time Frame Ichimoku. Sur le graphique ci-dessus, vous pouvez constater que le cours du Bitcoin est enfermé entre les kumo journalier et hebdomadaire (en soutien) et mensuel (en résistance). La sortie de range est proche, voir imminente.

TOP 10 de la dominance cryptographique – source TradingView

Ethereum et Bitcoin pèsent 75% de la dominance cryptographique et sont tous deux en range sous résistance majeure. Les deux leaders vont bientôt donner un fort signal directionnel

Le marché des cryptos reste largement dominé par ses deux leaders en terme de capitalisation boursière, BTC et Ethereum. Ces deux marchés sont en position d’attente sous résistance majeure, 10K$ et 250$. Certaines cryptos mineures sont décorrélées de ces deux géants, mais la tendance de fond cryptographique est guidée par ETH et BTC. Le choix qui sera fait sera donc décisif, déborder la résistance majeure et offrir au marché une impulsion haussière estivale massive, rester flat voir rejeter et les perspectives seront bien déprimantes pour l’ensemble de cette classe d’actifs.

