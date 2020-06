BTC/USD : le Bitcoin risque de reprendre le chemin de la baisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

La hausse du Bitcoin est corrélée avec les liquidités du marché

Les prix évoluent à l’intérieur d’un biseau ascendant

Le Bitcoin s’essouffle depuis plusieurs semaines et ne parvient toujours pas à franchir la résistance symbolique des 10 000$. En effet, la récente envolée de la cryptomonnaie est due à l'arrivée de nouveaux acheteurs à cause de l’environnement économique incertain causé par le Covid-19. De plus, les annonces des plans massifs de soutien de la Réserve Fédérale ont été perçues comme favorables au Bitcoin. Certains experts estiment que l’action de la Fed devrait générer de l'inflation et faire baisser le dollar. Ainsi, le Bitcoin, devise sans banque centrale, ne subit pas de création monétaire à outrance et donc offre une protection contre ce type de dérive dangereuse utilisée par les institutions bancaires.

Toutefois, on constate une corrélation du BTC avec le cours du S&P500 depuis le creux du mois de mars, les injections de liquidités des banquiers centraux ont été le carburant de la hausse des cours. Inversement, les prises de bénéfices des investisseurs comme ce jour soulignent encore une fois ce phénomène sur la crypto. Le graphique ci-dessous met en évidence la hausse de la cryptomonnaie avec celle de la capitalisation du Tether, le coin visant à répliquer la valeur dollar américain.

Cours du Bitcoin vs capitalisation du Tether (USDT) :

Maintenant, intéressons-nous à la partie technique.

Graphiquement, force est de constater que les prix sont bloqués sous l’oblique baissière de long terme. Cette droite continue de faire obstacle empêchant ainsi un nouveau rallye haussier en direction des 10 900$ puis 12 000$.

Certes, nous avons assisté à une reprise haussière depuis le creux du mois de mars, néanmoins le marché semble s’essouffler et pourrait corriger vers des niveaux de support dans les prochains jours.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES HEBDOMADAIRES

Les prix évoluent à l’intérieur d’un biseau ascendant

Sur ce graphique journalier, le Bitcoin a été maintenu en échec à de nombreuses reprises vers la zone des 9300$ - 9600$. Ces « Break-out » avortés montrent des signes de faiblesses, ainsi le flux haussier manque de carburant afin de poursuivre la hausse ; et les vendeurs sortent du bois pour prendre l’ascendant psychologique.

Pour finir, les cours évoluent à l’intérieur d’un biseau ascendant. La borne basse de cette figure et la moyenne mobile 50 périodes sont les derniers remparts pour éviter une correction plus profonde. La rupture de ce niveau technique ouvrirait la voie à une accélération baissière en direction de la moyenne mobile 200 périodes à 8 200$ puis du support à 7 630$. Inversement, seule la cassure de l’oblique de long terme vers 10 150$ permettrait de relancer la dynamique haussière. Cependant, compte tenu du contexte actuel, le Bitcoin prend le chemin du scénario baissier.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

