BTC/USD : Un risque asymétrique du Bitcoin à 10’000$

Points-clés de l’article sur le Bitcoin :

Le cours du Bitcoin continue à tester une zone de résistance majeure

La configuration technique reste haussière mais le risque asymétrique sous 10’000$

Le cours du Bitcoin consolide depuis qu’il est revenu tester le seuil psychologique des 10’000$ il y a environ un mois. Le BTC/USD est à un niveau de prix important, car en plus de tester ce seuil psychologique, il teste également une ligne oblique baissière historique qui vient chercher les plus hauts prix du Bitcoin depuis 2017.

Un franchissement de cette oblique baissière serait un important signal haussier aux yeux des techniciens qui anticiperaient une nouvelle tendance haussière et des nouveaux records de la cryptomonnaie.

Graphique journalier du Bitcoin depuis fin 2017 réalisé sur TradingView :

Bien que le Bitcoin fasse face à une pression vendeuse dominante à 10’000$, la configuration technique reste en faveur d’une poursuite de la tendance haussière de court terme.

En effet, les perspectives restent haussières compte tenu de la formation d’un triangle ascendant depuis le mois dernier. Cette figure chartiste se forme avec des creux de plus en plus hauts qui illustrent une pression acheteuse de plus en plus importante. Si les prises de bénéfices s’accéléraient, les sommets du Bitcoin seraient à court terme de plus en plus bas, ce qui n’est pas le cas.

Graphique 4 heures du cours du Bitcoin réalisé sur TradingView :

Cela dit, il sera préférable d’attendre un franchissement de ce seuil psychologique ainsi que de l’oblique baissière de long terme pour entreprendre des stratégies d’achats, car la pression vendeuse continue à dominer à 10’000$ rendant une stratégie haussière au prix actuel avec un risque asymétrique.

