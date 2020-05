Bitcoin : le retour présumé de Satoshi Nakamoto fragilise le cours du BTC/USD

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les investisseurs rattrapés par les doutes sur le retour de Satoshi Nakamoto

Le Bitcoin en proie à une correction vers 7 600$

Le 20 mai 2020, l’hypothèse d’un retour de Satoshi Nakamoto a créé l’émoi sur la crypto-sphère. En effet, 50 Bitcoins datant de 2009 stockés sur un portefeuille dit antique auraient étés virés sur un nouveau portefeuille inconnu. Ces bitcoins pourraient appartenir à Satoshi Nakamoto, ce qui signifierait un possible retour du créateur dans le monde des cryptomonnaies. Néanmoins, le dernier signe de vie de Nakamoto date de 2011, à l’occasion d’un dernier message laissé à une équipe en charge du développement de la cryptomonnaie.

Suite à cette transaction ayant eu lieu sur un portefeuille immobile depuis le 9 février 2009, soit quelques semaines après la naissance de Bitcoin, les investisseurs ont donc été pris de court, ainsi le Bitcoin cède du terrain depuis plusieurs jours.

Pour remettre les choses en perspective, Satoshi Sakamoto posséderait plus d’un million de Bitcoins qu'il aurait acquis en minant les 20 000 premiers blocs de la chaîne de blocs, ce qui représenterait environ 10 milliards de dollars.

Toutefois, ces bitcoins sont restés dormants depuis leur minage en 2009. Ainsi, qu’ils puissent soudainement être transférés et potentiellement vendus fait craindre un effondrement des prix par les acteurs du marché.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée, à la partie technique.

Transactions de BTC appartenant à un portefeuille dormant (2009) :

Graphiquement, force est de constater que le Bitcoin recule et enfonce des niveaux de support clés depuis le 20 mai 2020.

Tout d’abord, le BTC évoluait à l’intérieur d’un canal (en noir) permettant de cadrer la dynamique haussière. De plus, les prix avaient réussi à franchir la zone de polarité située à 9 300$-9 600$ et l’oblique baissière (en bleu) de moyen terme. Malgré la rupture de ces seuils techniques, la hausse s’essouffle et les acheteurs se retrouvent dans l’incapacité d’accompagner ce flux en direction des 10 900$.

Encore une fois, les vendeurs sont sortis du bois pour défendre la zone polarité et ainsi enfoncer l’oblique baissière et la borne basse du canal. Pour le moment, la configuration haussière se dégrade, les cours pourraient prendre appui vers la moyenne mobile 50 & 200 périodes proche des 8 000$. Par contre, en supposant que le marché vienne à manquer de carburant pour reconquérir les 10 000$, alors la baisse devrait se poursuivre afin de rejoindre le support à 7 600$ et 6 580$.

En revanche, le Bitcoin n’a pas encore capitulé, nous pourrions aussi assister à une phase de consolidation à l’intérieur d’un range comprise entre 8 500$ et 10 000$ à court terme. De ce fait, le marché pourrait reprendre son souffle avant de déclencher une nouvelle impulsion. Pour finir, l’optimisme demeure, mais l’espoir d’une poursuite de la hausse risque aussi de vite retomber si le marché continue d’échouer à l’approche de sa zone de polarité.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

