BTC/USD : Moment de vérité pour le Bitcoin qui teste une zone de résistance majeure

Le BTC USD est remonté à sa ligne oblique baissière de long terme

Une oblique haussière de court terme également à surveiller

Graphique hebdomadaire du BTC/USD réalisé sur TradingView :

Le cours du Bitcoin est à la croisée des chemins entre une reprise de sa tendance haussière historique et un retournement baissier. Le BTC/USD est revenu tester une zone de résistance majeure à 10’000$ au début du mois. Plus qu’un seuil psychologique, cette résistance est également technique puisque la cryptomonnaie s’est renversée sous celle-ci en février et octobre dernier.

Mais cette résistance est surtout renforcée par la présence de l’oblique baissière qui vient chercher les sommets historiques : le plus haut de décembre 2017 à environ 20’000$ et le plus haut de juin 2019 à environ 14’000$.

Cette oblique baissière est extrêmement surveillée par les techniciens, car un franchissement de celle-ci représenterait pour eux le meilleur signal d’achat en faveur d’une reprise de la tendance de fond. Leur premier objectif haussier serait le plus haut historique à 19’666$ (le prix exact peut varier selon la plateforme d’échange). Sur le long terme, ils s’attendraient à des nouveaux records.

Graphique journalier du BTC/USD réalisé sur TradingView :

La zone de résistance à 10’000$ sera donc très importante à surveiller, mais l’oblique haussière de court terme qui vient chercher les creux depuis mars le sera également. Une clôture sous celle-ci marquerait le début d’un renversement baissier.

L’indicateur de momentum RSI sera également à surveiller. Actuellement à 61, le RSI a récemment enfoncé sa ligne oblique haussière ce qui est un signe de ralentissement du momentum haussier. Toutefois, il reste en territoire bullish puisqu’il est toujours au-dessus de 50. Un enfoncement de ce seuil de neutralité serait un signal baissier similaire à celui connu en février dernier. Ce signal augmenterait les chances d’un renversement baissier du cours du Bitcoin.

