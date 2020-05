Halving BTC : quel impact à venir sur le Bitcoin ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les scénarios divergent concernant le halving et les effets sur le prix du Bitcoin

La zone de polarité fait obstacle et confirme le breakout avorté

A quelques heures du fameux halving tant attendu pour les détenteurs de Bitcoin, les scénarios d’une hausse à venir fleurissent un peu partout. Cet événement est-il un véritable catalyseur pour lancer une nouvelle vague de hausse ? ou au contraire, faut-il le considérer comme un « non-événement » déjà « pricé » par le marché ?

Tout d’abord, nous allons assister au troisième halving dans l’histoire du Bitcoin. Ce protocole a lieu tous les quatre ans environ. Le halving vaprovoquer une division par deux de la récompense des mineurs qui créent du bitcoin. La récompense passera donc de 12,5 à 6,25 bitcoins. Ainsi, lors du prochain halving, la prime de minage passera à 3,125 bitcoins. Ce processus permettra d'atteindre le maximum de 21 millions de bitcoins en circulation, comme l'a prévu Satoshi Nakamoto. Pour le moment, il y a environ 18 millions de Bitcoins en circulation.

Le halving est synonyme d’une hausse du cours dans les prochains mois. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour les deux précédents en novembre 2012 et juillet 2016. Ils avaient donné le coup d'envoi d'énormes rallyes de 10 000% et 2 500% respectivement. Toutefois, la valeur du Bitcoin était de 12 dollars en 2012 et de 650 dollars en 2016.

Historique des cours du Bitcoin et précédents Halving :

Néanmoins, certains spécialistes s’interrogent sur la future hausse ascensionnelle tant espérée par les détenteurs de Bitcoin. En effet, le troisième halving pourrait être considéré comme un « non-événement » puisque le marché a déjà pris en compte cet impact sur le cours de la cryptomonnaie. Comme le souligne ce dicton plein de bon sens, il faut « acheter la rumeur et vendre la nouvelle ». Par conséquent, force est de constater que la cryptomonnaie s’est apprécié d’environ 100% depuis son creux de mi-mars à son top de 10 000$ le 07 mai 2020.

Pour finir, le Bitcoin devrait être une source de diversification dans un portefeuille en raison de sa nature vraiment décentralisée. C'est cette caractéristique, combinée à l'offre fixe, qui en fait une couverture contre la monnaie fiduciaire manipulée par les banques centrales.

La zone de polarité fait obstacle et confirme le breakout avorté

Graphiquement, où en sommes-nous ? Nous pouvons voir que le Bitcoin a tenté de passer en force la zone de polarité située vers 9300$-9600$ pour finalement échouer sur le seuil psychologique des 10 000$. Techniquement, les prix n’ont pas réussi à valider la cassure de ce niveau clé, ainsi nous avons eu un « breakout » avorté.

A court terme, le canal (en noir) permet de cadrer la reprise haussière, les prix sont donc venus prendre appui dessus proche de la moyenne mobiles 200 périodes. De ce fait, tant que le marché continue d’évoluer à l’intérieur du canal, les acheteurs gardent la main et pourraient une nouvelle fois réitérer une percée au-dessus de l’oblique baissière et des 9 600$. Un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse en direction des 10 900$ puis 12 000$.

Par contre, en supposant que le Bitcoin s’essouffle dans les prochains jours et manque de carburant pour inscrire de nouveaux plus hauts annuels, alors les vendeurs risqueraient de prendre l’ascendant psychologique. Ainsi, la cassure de la borne basse du canal renverrait les prix sur les supports situés à 7 630$ et 6 580$.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

