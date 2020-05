Bitcoin (BTC/USD) : la tendance reste haussière à 5 jours du halving

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin continue de proposer une tendance haussière à J-5 du troisième halving de l’histoire du BTC.

Au sein des altcoins de premier rang, Ethereum occupe toujours la première place et suit de près le leader Bitcoin.

Cours du Bitcoin avec la système multi time frames ichimoku – source TradingView

Depuis le point bas établi à 3850$ le vendredi 13 mars dernier, en pleine tempête sur le marché actions, le cours du Bitcoin développe une tendance haussière sans peur et sans reproche sur le plan technique. La reprise haussière a pris sa source sur le support de long terme à 4200$/5000$ et a globalement été corrélée au rebond du marché actions et à la lever du confinement en Chine, enlevant un peu de pression sur les activités de minage.

Depuis la fin du mois d’avril, la dynamique haussière s’est accélérée avec le dépassement de la résistance à 7200$ et la forte hausse du volume d’échange des traders particuliers et des traders institutionnels.

C’est la proximité temporelle du troisième halving de l’histoire du BTC qui entretient la hausse, il a lieu le lundi 11 mai. Les premier et second halving du BTC en 2012 et 2016 ont permis l’inscription de nouveaux records historiques, le marché se projette donc sur davantage de hausse en raisonnant par récurrence.

Au moment où ces lignes sont rédigées, le BTC reste haussier avec un premier support tangible à 8500$ et un RSI qui trouve support à 70, soit l’indication d’un marché haussier solide.

Ethereum (ETH/USD) : graphique journalier réalisé avec la plateforme TradingView

Alors que le BTC/USD tend vers les 10K$, cela se propage aux crypto-monnaies de premier rang selon le critère de la capitalisation boursière. Ethereum est comme d’habitude en avance et est haussier avec un premier fort support à 180$. La résistance à 225$ représente un seuil d’accélération haussière qui a été testé une première fois. Dans le cas d’un dépassement sur la base d’une clôture en données journalières, alors ce marché engagerait l’objectif de cours des 300$. Sur le taux XRP/USD, il faut surveiller le seuil des 0.23$ pour une accélération haussière.

