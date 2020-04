BUND : Le contrat a du mal à reprendre de la hauteur.

Points clés de l’article :

Les dirigeants européens peinent à s’accorder

Le Bund ne réussit pas à rebondir

Après plusieurs jours de déclin, le nombre de cas positif au coronavirus dans plusieurs pays européens comme l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne est reparti à la hausse. Ainsi les experts mettent en garde contre toutes décisions hâtives après les derniers jours d’amélioration. Même si la tendance est positive, la pandémie n’en est qu’au début selon l’autorité de la santé allemande. Ces commentaires prudents et les mauvais chiffres d’hier font craindre que les levées des confinements soient plus lent que ce qui est attendu par les marchés. La reprise économique pourrait être différée et avoir un coût plus important.

Selon l’institut Ifo, il y a peu de chance que la pandémie s’atténue plus tôt que prévu. Une résurgence massive de la crise de la dette européenne représente par conséquent un risque à ne pas négliger dans ce contexte.

La présidente de la banque centrale européenne Christine Lagarde demande une réponse fiscale et monétaire forte, une solidarité exemplaire alors que les pays de l’union n’arrivent pas à s’accorder sur un plan de relance de 500 milliards d’euro. Les Pays Bas font obstacle au lancement de « coronavirus bond » demandé par les pays du Sud. Les discussions devraient reprendre aujourd’hui.

Dans ces conditions, Le rendement du 10 ans allemand est tombé à -0,32% et le spread avec le 10 ans italien a augmenté de 6 points de base, traduction d’un regain d’inquiétudes suite à la crise sanitaire.

Le contrat à 10 ans allemand s’est repris depuis son point bas le 19 mars pour retracer entre 50 et 61,8% de sa dernière baisse. Les taux se sont détendus suite aux commentaires de Christine Lagarde de soutenir les obligations des pays européens sous tension et grâce aussi aux nouvelles encourageantes dans la lutte du coronavirus. Cependant depuis 1 semaine le contrat Bund repart à la baisse sous une oblique de court terme baissière. Les inquiétudes concernant une reprise de l’inflation, conséquence des gigantesques plans de mise à disposition de liquidités, pèsent sur les taux.

L’échec d’une clôture au-dessus du retracement Fibonacci de 50% rend probable un test des plus bas du mois de Mars. A contrario, si le cours s’extirpait d’un canal baissier alors on pourrait retester la droite de résistance. Un dépassement des 174,64 invaliderait la reprise de la baisse.

