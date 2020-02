BTC/USD : Le Bitcoin recule après avoir rejoint une résistance majeure à 10 350$

Points-clés de l’article sur le Bitcoin :

Le cours du Bitcoin consolide après avoir testé son sommet d’octobre 2019

La MM 20 jours décisive à court terme

Les perspectives sont haussières jusqu’à l’oblique baissière de long terme

En hausse de 45% depuis le début de l’année, le cours du Bitcoin semble consolider après avoir rejointe son plus haut d’octobre à 10 350$. Le marché semble profiter du retour du Bitcoin à 10 000$ pour sécuriser quelques bénéfices avant de potentiellement revenir à l’achat.

Techniquement, les perspectives de moyen terme sont haussières depuis que le BTC/USD est sorti par le haut de son biseau descendant dans lequel il a évolué tout au long du second semestre de l’année dernière. Cette figure chartiste donne des perspectives haussières jusqu’au plus haut de juin 2019 vers 14 000 dollars tant que le cours n’enfonce pas ses plus bas de l’année dernière vers 6500$.

Graphique journalier du BTC/USD réalisé sur TradingView :

A court terme, les perspectives sont également haussières, tant que le BTC/USD évolue de son oblique haussière et de sa moyenne mobile à 20 jours qui semblent faire tous les deux offices de support depuis le début de l’année.

Un enfoncement de cette oblique haussière et de la moyenne mobile à 20 jours fragiliserait les perspectives haussières de court terme. Une correction de 28 à 50% du rebond depuis les plus bas de décembre pourraient suivre ces signaux baissiers. Par rapport au récent sommet inscrit à 10 495$, la zone de retracement serait comprise entre 9000 et 8500 dollars.

Tant que le BTC/USD se maintient au-dessus de cette oblique haussière et de la moyenne mobile à 20 séances, les stratégies longues seront à privilégier à court terme. Au-dessus de la résistance d’octobre à 10 350$, la prochaine résistance pourrait être l’oblique baissière qui vient chercher les plus hauts depuis l’explosion de la bulle en décembre 2017.

Un franchissement de cette oblique haussière serait un signal haussier de long terme et qui donnerait des perspectives haussières jusqu’au sommet de juin 2019 vers 14 000 dollars, puis éventuellement le sommet de décembre 2017 vers 20 000 dollars.

Graphique hebdomadaire du BTC/USD réalisé sur TradingView :

