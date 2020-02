BITCOIN : le marché pourrait rebondir sur une ligne de tendance chartiste haussière

Points-clés de l’article :

La performance relative du cours du Bitcoin et des altcoins majeurs est déjà conséquente depuis le début de l’année 2020.

Techniquement, le cours du Bitcoin pourrait rebondir, après trois sessions de retracement, sur la ligne de tendance haussière annuelle.

Cours du Bitcoin comparé avec XRP, ETH et LTC depuis début 2020 - TradingView

Le graphique ci-dessus vous propose une comparaison dynamique et en % de la performance du cours du Bitcoin et des altcoins majeurs (XRP, LTC et ETH) depuis le début de l’année 2020. Il s’agit d’une comparaison dynamique du taux de croissance depuis le cours de la clôture du 31 décembre 2019. Force est de constater que la performance relative est déjà conséquente pour les crypto-monnaies de premier rang en terme de capitalisation boursière sur les 6 dernières semaines. Le cours du Bitcoin s’apprécie de plus de 35% et même le XRP/USD participe à la hausse générale alors qu’il avait été le grand oublié de l’année dernière.

Le fait que les altcoins proposent une performance supérieure au BTC est une donnée de marché très favorable aux crypto-monnaies, car les troupes suivent et dépassent même les « généraux ».

Cours du Bitcoin en bougies japonaises journalières – source TradingView

L’analyse technique du cours du contrat future Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange, combinée avec celle du Bitcoin classique (Bitcoin de gré à gré ou over the counter ; otc), donne un message de fond haussier avec une alternance entre les impulsions haussières et les phases de retracement. A très court terme, je relève que le marché teste la ligne de tendance haussière chartiste qui joint tous les plus bas depuis le début de l’année. Cette oblique graphique sur le BTC et le BTC future du CME pourrait relancer la dynamique haussière.

