Bitcoin – Ethereum – Ripple : prévisions et stratégies sur les cryptomonnaies pour 2020

Le Bitcoin doit faire face à une réduction de bloc et à la SEC

L’ Ethereum pourraient développer des nouveaux partenariats

Le Ripple en négociation avec de grandes banques

Le Bitcoin s’est apprécié de +94% durant l’année 2019, cette performance soulignant une reprise haussière pourrait garder cette dynamique pour l’année 2020. En effet, plusieurs événements pourraient impacter le cours du bitcoin.

En premier lieu, la réduction de moitié du bloc Bitcoin qui aura lieu en mai 2020. Par le passé, la réduction de moitié des récompenses de bloc bitcoin a eu un effet sur le prix, les mineurs recevaient moins de bitcoin par bloc miné ainsi les ventes de ces derniers ont diminué ayant comme conséquence une hausse des prix. Nous pourrions donc assister à ce même scénario en 2020.

Enfin, le rôle crucial de la SEC qui se charge d’approuver les demandes des institutionnels pour les ETF. Cependant, en 2019 plusieurs demandes ont été rejetées. Néanmoins, d’importantes demandes sont actuellement étudiées, de ce fait, en cas de feu vert le cours du Bitcoin pourrait progresser davantage.

D’un point de vue technique, le marché est toujours dans une dynamique baissière, malgré la divergence haussière sur RSI accompagnée d’un avalement haussier. Le bitcoin manque de carburant pour reprendre de la hauteur. Toutefois, cette stratégie n’est pas encore invalidée, les cours pourraient consolider dans un range compris entre 6 600$ et 7 800$. En cas de cassure par le haut, nous pourrions assister à une accélération des prix vers les 8 840$ puis les 9 300$.

Inversement, une cassure des 6 600$ ouvrirait la voie vers une nouvelle glissade des prix sur la zone de polarité vers 6 100$/ 5 800$. Pour conclure, cette zone de prix est à surveiller puisqu’elle pourrait potentiellement offrir un niveau d’intervention pour se positionner à l’achat sur le long terme.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

L’Ethereum pourraient développer des nouveaux partenariats

Quant à lui, l’Ethereum a reculé de 1,70% durant l’année 2019 en partie à cause du manque de partenariats. Toutefois, en 2020 des applications pourraient voir le jour sur le réseau Ethereum soutenant ainsi les prix.

Une autre évolution importante en 2020 pourrait être celle des ETF. Comme pour le Bitcoin, la SEC va jouer un rôle important avec l’autorisation des ETF sur l’Ethereum.

Pour finir, grâce aux améliorations technologiques du réseau en 2020, Ethereum passera de la preuve du travail à la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu est une technique alternative pour valider les transactions. Cette technologie consomme moins d'énergie et de puissance de calcul que la preuve de travail de Bitcoin.

Techniquement, la cryptomonnaie évolue dans un canal baissier, le marché a effectué une sortie par le bas du range (en jaune) pour rejoindre la borne basse du canal vers les 124$. Graphiquement, le marché poursuit sa chute et ne montre aucun signe de reprise haussière.

L’Ethereum semble capitulé en franchissant les niveaux de support, par conséquent le scénario de reprise haussière n’est pas pour tout de suite. Tout d’abord, la cryptomonnaie va devoir s’extraire à la hausse son canal baissier vers les 180$ car dans le cas contraire la glissade pourrait se poursuivre en direction des 100$ puis des plus bas depuis 2018 à 82$.

GRAPHIQUE DE L’ETHEREUM EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Le Ripple en négociation avec de grandes banques

Le Ripple a réalisé la pire performance en 2019 avec un recul de 45%. Selon les dirigeants, l’année 2020 révélera de nouvelles technologies et applications pour les actifs numériques qui conduiront à des changements significatifs dans un large éventail d’industries. Un responsable des marchés institutionnels chez Ripple, affirme que de grandes banques comme Bank of New York et State Street s’impliqueront prochainement dans les actifs numériques.

Graphiquement, le Ripple évoluait dans un range compris entre 0,3140$ et 0,2345$, ainsi le marché a décidé de franchir ce rectangle de consolidation par le bas. Les cours sont retournés sur le support psychologique à 0,20$. La rupture de ce niveau permet aux vendeurs de garder la main et d’atteindre l’objectif théorique du range vers 0,15$.Actuellement, les cours évoluent sous le niveau psychologique des 0,20$, tant que ce seuil n’est pas franchi à la hausse l’objectif final à 0,15$ se matérialise un peu plus. Seul un retour au-dessus des 0.25$ ouvrirait la voie à une reprise haussière.

GRAPHIQUE DU RIPPLE EN DONNÉES JOURNALIÈRES

