BITCOIN : la ligne de tendance chartiste de 2019 est malmenée

Les crypto-monnaies sont encore sous pression et le cours du Bitcoin teste sa ligne de tendance haussière annuelle ; c’est la dernière « chance » technique de rebond cette année.

La baisse actuelle se fait sans volume, à priori du au scam PlusToken mais ce ne sont que des bruits de marché.

Les crypto-monnaies de premier rang ont à nouveau connu un petit décrochage hier en fin de séance, dans un volume d’échange cependant parfaitement anémique. Alors que la fin de l’année est toute proche (en terme de volume, c’est vraiment le vendredi 20 que tout va s’arrêter avec la dernière journée des expirations de l’année sur options, une journée des 4 sorcières ce vendredi 20/12), le cours du Bitcoin a retracé plus de 61.8% de toute la hausse construite entre 3100$ et 13.900$ et teste à nouveau sa ligne de tendance haussière chartiste de l’année 2019.

Il faut bien comprendre qu’au niveau actuel le BTC/USD a déjà un pied dans le gouffre technique mais il n’y a pas encore basculé totalement.

Il est impératif de former un rebond ces toutes prochaines heures sous peine de voir l’inertie baissière se prolonger. Il est vrai que certaines expirations de contrat BTC du CME ont produit de fortes pressions baissières et cela reste un risque important mais techniquement, le cours du Bitcoin n’a pas encore capitulé mais si les acheteurs ne font toujours pas leur retour.

Pour défendre le rebond, soyons réaliste, il faut une séance de rupture haussière avec un très fort volume. Cette séance serait alors le point de départ d’une vive reprise, annonçant un mois de janvier 2020 haussier pour les cryptos. Mais cette séance n’est pas une réalité au moment où ces lignes sont rédigées. Les faits techniques seuls…seuls les faits.

Bougies japonaises intraday du cours du Bitcoin

Le graphique ci-dessus dévoile les bougies japonaises intraday (données 4 heures) du cours du Bitcoin. La baisse d’hier soir a ramené le marché sur la ligne de tendance de 2019, marginalement rompu. Cette baisse s’est faite sans volume et il semble que cela serait du fait de PlusToken. Des bruits de marché peut-être mais cela n’enlève pas le fait que le volume d’échange est encore anémique donc pas encore de rupture baissière franche.

