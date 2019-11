BTC/USD : deux hypothèses techniques pour la fin de la baisse

Points-clés de l’article :

Le cours du Bitcoin a maintenant retracé plus des 2/3 de la hausse annuelle. Le marché a rejoint la ligne de tendance chartiste annuelle, c’est l’hypothèse numéro un pour un creux majeur.

L’analyse en proportion de toutes les phases haussières du BTC/ USD depuis 2013 montre que le marché retrace en général 85% avant de se stabiliser et de repartir en avant. C’est ici notre seconde hypothèse, soit 4700$/5000$.

Cours du Bitcoin - TradingView

Le cours du Bitcoin a maintenant retracé plus des 2/3 de la hausse annuelle. Le marché a rejoint la ligne de tendance chartiste annuelle, c’est l’hypothèse numéro un pour un creux majeur

Depuis la cassure technique baissière du 24 septembre dernier, la sortie par le bas du trading range estival qui avait pris la forme d’un triangle rectangle descendant, le cours du Bitcoin a évolué en tendance baissière. Les deux sessions de forte remontée de la fin du mois d’octobre n’ont représenté qu’un mouvement de retour (pull back) au contact de l’ancienne partie basse du triangle, soit 9450$ sur la base du cours de clôture journalier.

Le mois de novembre a vu l’effacement total et progressif de ces deux séances de rebond entre 7300$ (61.8% de retracement de la hausse construite entre 3100$ et 13.900$) et 10.300$, puis l’inertie baissière s’est transformée en chute avec un point bas récent à 6500$. Depuis le début de cette semaine, le marché amorce une légère stabilisation, s’agit-il du point de départ du réengagement de la tendance haussière qui avait pris sa source au dernier trimestre 2018 ?

Afin de basculer d’une phase baissière vers un marché haussier, il faut tout d’abord un support, puis une stabilisation sur ce support et enfin un dépassement de résistance et/ou figure de creux pour mettre un terme à la série de creux et sommets descendants.

La première hypothèse est une stabilisation et un creux majeur sur les 6500$, soit la ligne de tendance haussière qui joint les creux les plus saillants depuis le début de l’année 2019. Le taux BTC/USD a rebondi dessus hier, mais il faut dépasser une résistance (7300$/7400$) pour argumenter en faveur d’un creux majeur. Au stade actuel, on ne peut donc présager de rien.

BTC/USD : graphique TradingView qui dévoile les bougies japonaises journalières

L’analyse en proportion de toutes les phases haussières du BTC/USD depuis 2013 montre que le marché retrace en général 85% avant de se stabiliser et de repartir en avant. C’est ici notre seconde hypothèse, soit 4700$/5000$

L’étude de toutes les phases haussières construites pour le cours du Bitcoin depuis l’année 2013 montre que en général, le marché retrace 85% de la hausse précédente avant de repartir vers de nouveaux plus hauts. Si l’on raisonne par récurrence, alors cela donne 4700$/5000$ soit des niveaux de la séance du 02 avril dernier, qui avait vu un signal technique haussier majeur avec une forte hausse du volume. Entre les deux hypothèses présentées dans cette analyse, la balance est encore à l’équilibre.

