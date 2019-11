Point technique sur le cours de l’euro dollar et le taux EUR/GBP

Points-clés de l’article :

Cours de l’euro dollar : graphique TradingView

Le cours de l’euro dollar (EUR/USD) reste sous l’influence de la tendance haussière du dollar US (DXY) toujours soutenu par la résilience de l’économie des Etats-Unis

Dans ce premier billet technique de la semaine, laissez-moi revenir sur la dynamique immédiate des taux EUR/USD et EUR/GBP. Pour le cours de l’euro dollar, le marché a rejeté vendredi sous la résistance à 1.1080$, la ligne de cou d’un ancien double sommet sous les 1.1180$. Ce sont à nouveau des chiffres satisfaisants pour l’économie des Etats-Unis qui ont soutenu le dollar US (DXY), en particulier le niveau de confiance élevé du consommateur américain.

Cette semaine du lundi 25 novembre est particulière car la session Forex américaine aura très peu de volume à partir de jeudi avec Thanksgiving (WallStreet est fermé jeudi) et une demi-séance pour vendredi (Black Friday).

C’est aussi pour cette raison que toutes les statistiques américaines prévues jeudi sont avancés à mercedi, ce qui fait du mercredi 27 novembre la journée la plus chargée sur le plan des fondamentaux pour le dollar US. Il semblerait assez naturel que le dollar US poursuive son mouvement jusqu’à mercredi, ce qui pourrait ramener le cours de l’euro dollar sous les 1.10$.

Rappelons que pour la monnaie unique européenne, la BCE de Christine Lagarde reste ultra-accommodante et que les PMI de Markit préliminaires de novembre ont déçu pour les grandes économies du sud de l’Europe.

Cours du taux EUR/GBP - TradingView

Attention au taux EUR/GBP, l’analyse technique montre que ce marché est au bord du gouffre technique

Le taux EUR/GBP est avant tout une paire croisée, dont la cotation est liée au comportement relatif des taux EUR/USD et GBP/USD. La forte reprise haussière du GBP/USD depuis le mois de septembre a donc ramené le taux EUR/GBP proche de la partie basse d’un trading range de moyen terme, comme le montre ci-dessus un graphque en données hebdomadaires. Le taux EUR/GBP menace de rompre ses plus bas du printemps dernier, attention, le seuil tresté actuellement est critique. Si le GBP/USD conserve sa tendance haussière et si EUR/USD reste sous pression de la force de l’USD, alors EUR/GBP rompra le support.

Suivez Vincent Ganne sur TradingView