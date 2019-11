Bitcoin – Ethereum – Ripple : Chute des cryptomonnaies, un rebond à prévoir ?

SUJET ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DES CRYPTOMONNAIES

Le Bitcoin travaille une oblique baissière et le support à 7 600$

L’ Ethereum est enfermé dans un range

Le Ripple dans une phase de consolidation

Le Bitcoin travaille une oblique baissière et le support à 7 600$

Depuis le dernier rallye haussier à la fin du mois d’octobre, le Bitcoin ne parvient pas à relancer une dynamique haussière à court terme. L’échec des prix sur la fameuse résistance à 9 300$ (zone de polarité) a entrainé une nouvelle chute vers les anciens niveaux de support.

Néanmoins, les cours travaillent une zone de convergence avec l’oblique baissière et un support horizontal à 7 600$. D’un point de vue technique, ce double niveau de prix pourrait déclencher un rebond du Bitcoin vers 8 840$. Les acheteurs devront réagir pour reprendre la main et mettre fin à la dynamique baissière. Un autre élément technique à ne pas négliger sera les volumes, ainsi un chandelier japonais de retournement couplé aux volumes renforceront la puissance du signal. Toutefois, un échec du rebond invaliderait ce scénario haussier et la chute se poursuivrait en direction des 6 840$.

Bitcoin– Ripple- Ethereum : découvrez les facteurs influençant le cours des cryptos en téléchargeant gratuitement notre guide pédagogique

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

L’Ethereum est enfermé dans un range

A moyen terme, la cryptomonnaie évolue dans un canal baissier et consolide dans un rectangle de court terme. L’Ethereum reste enfermé dans un range compris entre 193$ et 157$, ainsi ce dernier vient tester la borne basse.

La mise en place d’une stratégie de « trading range » permet de se positionner pour profiter d’une rotation des prix sur la borne opposée. Toutefois, en cas de rupture de l’une des bornes, le marché devrait accélérer pour atteindre l’objectif théorique. La dynamique de fond reste baissière pour la cryptomonnaie, une rupture des 157$ ne serait pas de bon augure pour l’Ethereum qui pourrait chuter en direction des 125$. Dans le cas contraire, un franchissement par le haut du range ouvrirait la voie vers 225$.

GRAPHIQUE DE L’ETHEREUM EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Le Ripple dans une phase de consolidation

D’un point de vue technique, le Ripple évolue aussi dans une configuration de « trading range » compris entre 0.3130$ et 0.2335$. Actuellement les prix viennent buter sur la borne basse du rectangle sans pour autant délivrer un signal de retournement. Une rupture des 0.2335 serait propice à un retour sur le support psychologique situé à 0.2000$. Inversement, en cas de rotation des prix vers la borne haute, ainsi qu’un franchissement de cette dernière une reprise haussière à court terme reste envisageable. Pour conclure, tant que le Ripple ne parvient pas à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, la dynamique de fond reste baissière.

GRAPHIQUE DU RIPPLE EN DONNÉES JOURNALIÈRES

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin