Bitcoin – Ethereum – Ripple : Les cryptomonnaies manquent de catalyseurs haussiers

Le Bitcoin franchit des supports, un retour sur l’oblique baissière

L’ Ethereum sans grande tendance consolide dans un range

Le Ripple déçoit à la conférence Swell à Singapour

Malgré une hausse fulgurante fin octobre, le Bitcoin ne parvient pas à s’extraire de la zone à 9 300$. Ce seuil a été testé à plusieurs reprises par le passé et correspond à la borne basse du triangle descendant. De plus, les prix ont franchi la moyenne mobiles 200 périodes, la Kijun et le support à 8 830$. Toutefois, le Bitcoin pourrait faire un pull-back sur l’oblique baissière qui passe par les sommets.

Sur le graphique, nous pouvons voir une sortie de biseau descendant, ainsi un retour sur l’oblique permettrait au Bitcoin de reprendre son souffle pour effectuer une nouvelle impulsion haussière vers 9 300$ et accélérer vers 11 000$ dans l’hypothèse d’une cassure de cette résistance. A l’inverse, une réintégration des prix sous l’oblique serait un signal de poursuite baissière sur les prochains supports à 7 640$ et 6 840$.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

L’ETHEREUM sans grande tendance consolide dans un range

L’Ethereum ne parvient pas à décoller et reste enfermé dans un range entre 193$ et 160$. Les prix évoluent dans un canal baissier et consolident dans un rectangle de court terme. Les traders de range pourront mettre en place une stratégie « Ping-Pong » entre les deux bornes et en cas de rupture se positionner pour profiter d’une accélération des prix. Néanmoins, tant que les cours évoluent sous les 223$ la dynamique de fond reste baissière pour la cryptomonnaie. Une rupture des 157$ ne serait pas de bon augure pour l’Ethereum qui se retrouverait fragilisé et en proie à des niveaux de support importants.

GRAPHIQUE DE L’ETHEREUM EN DONNÉES JOURNALIÈRES

LE RIPPLE déçoit à la conférence Swell à Singapour

Les investisseurs attendaient la conférence Swell à Singapour qui devait être l’évènement de l’année pour le Ripple. Neanmoins, Ripple n’a pas réussi convaincre son public par le manque d’annonces importantes lors de la conférence.

D’un point de vue technique, Ripple évolue dans une configuration de « trading range » compris entre 0.3130$ et 0.2335$. Les prix sont venus tester la borne haute mais les vendeurs ont stoppé le mouvement haussier. Sur ce graphique, les cours se situent dans le milieu du range, ainsi un franchissement du nuage Ichimoku ouvrirait la voie vers la borne basse du range à 0.2330$. En l’absence de catalyseurs haussiers le Ripple continue sa phase de consolidation, une cassure du range serait propice à une accélération des prix vers 0.38$ à la hausse ou 0.20$ à la baisse.

GRAPHIQUE DU RIPPLE EN DONNÉES JOURNALIÈRES

