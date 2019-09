EUR/USD : L’euro inscrit un plus bas de 2 ans près de 1,08$ après le PIB US

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD:

La guerre commerciale fait sous performer les techs

L’ EUR/USD inscrit un nouveau plus bas de 2 ans à 1,08

L’analyse technique de l’ EUR USD ne relève pas de signaux de retournement

La guerre commerciale fait sous performer les techs

Le cours de l’euro dollar continue son insolente descente cette semaine. Le PIB des Etats-Unis publié hier a enfoncé le clou. Il a ramené la monnaie unique à son plus bas niveau depuis 2016 à 1,0904$.

La croissance américaine du second trimestre est ressortie inchangée comparée à la précédente estimation à 2,0% sur un rythme annuel. Certes, la croissance américaine ralentit (en hausse de 3,1% au premier trimestre), mais elle reste supérieure à ses homologues des autres économies développées comme l’Europe, le Japon et l’Australie.

Cette sous-performance de l’euro face au dollar depuis l’année dernière s’explique par plusieurs facteurs. Le principal étant le contraste entre l’économie européenne (pénalisée par le ralentissement de l’économie mondiale) et l’économie américaine (résiliente et qui affiche encore 2% de croissance !).

Le différentiel de politique monétaire entre la BCE et la Fed est un argument baissier pour l’EUR/USD. La BCE a ses taux en territoire négatif depuis 2015, et prête aux entreprises de la zone euro avec son TLTRO et son nouveau QE. Du côté de la Fed, elle vient « seulement » de commencer à baisser ses taux en juillet après les avoir remontés pendant trois ans. Les taux de la Fed sont en territoire positif (fourchette de 1,75% à 2,00%), ce qui donne de la marge de manœuvre à la banque centrale. La réserve fédérale américaine a ouvert la voie à un nouveau QE si nécessaire mais aucun n’est pour le moment prévu.

Les incertitudes politiques en Europe avec le Brexit et le gouvernement italien expliquent également la baisse de l’euro ces derniers mois.

L’EUR/USD inscrit un nouveau plus bas de 2 ans à 1,08

Graphique journalier de l’EUR/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le cours de l’EUR/USD évolue sous ses moyennes mobiles à 200 et 50 jours ce qui nous indique que la tendance est baissière à moyen et long terme. Un simple regard sur les unités de temps intraday nous permet de constater que la tendance est également baissière puisque les sommets et les creux sont de plus en plus bas.

Le RSI journalier montre une divergence en formation. Toutefois, même si elle était confirmée par la clôture du RSI au-dessus de 50, il serait risqué de l’exploiter compte tenu du fait que les vendeurs ont clairement la main sur du long terme. Les deux précédentes divergences n’ont pas abouti à un réel rebond.

L’analyse technique de l’EUR/USD ne relève pas de signaux de retournement

Dans ce contexte baissier, le RSI est en fait peu utile, et même risqué si nous cherchons des signaux d’achat de court terme.

Sur un horizon de temps plus long terme, comme l’unité de temps hebdomadaire, le RSI évolue sous 50 depuis le printemps 2018 mais n’est pas survendu. L’absence de divergence baissière nous indique que la pression vendeuse est toujours dominante sur du long terme.

Graphique hebdomadaire de l’EUR/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Au vu du RSI hebdomadaire et des moyennes mobiles journalières, nous pouvons affirmer que la tendance est baissière. Les probabilités sont donc encore en faveur des vendeurs de l’euro.

Les prochains supports que je surveillerai seront 1,0879$, puis 1,0724$. Viendra ensuite le support psychologique à 1,05$ qui fut un important support en 2015, 2016 et 2017.

Les prochains catalyseurs pour la paire eurodollar seront les publications de l’indice PMI et le rapport de l’emploi américain la semaine prochaine. L’actualité sur le commerce sera également un facteur déterminant. L’OMC devrait autoriser les Etats-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars de marchandises européennes en raison des subventions d’Etats accordées à Airbus.

Une guerre commerciale entre l’UE et les Etats-Unis ne serait profitable pour aucun des deux pays, mais le dollar, devise refuge, devrait se renforcer face à euro déjà fragilisé par le ralentissement de l’économie mondiale.

Découvrez nos prévisions de moyen et long terme dans nos guides prévisionnels.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE