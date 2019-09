Cours de l’euro dollar : les prochaines cibles de la tendance baissière

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇦🇺AUD : 0,44 % 🇨🇦CAD : 0,20 % 🇳🇿NZD : 0,19 % 🇨🇭CHF : 0,07 % 🇬🇧GBP : -0,10 % 🇯🇵JPY : -0,28 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/kmtUFX1jWm

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,62 % CAC 40 : 0,28 % Dow Jones : 0,17 % S&P 500 : 0,07 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/oyaDYgg9wR

Etats-Unis La confiance des consommateurs évolue sur les niveaux fin 2018, lorsque les tensions US/Chine étaient très élevées (et correct° marchés) Sauf que là nous sommes dans une phase de "détente" et marchés presque au plus haut... Attention aux consommateurs US https://t.co/ViyEVD1TB2