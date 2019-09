EURCHF – USDCHF : Tour d’horizon des paires en franc suisse

Points-clés de l’article sur le Bitcoin:

La prudence des investisseurs donne un avantage au franc suisse

Le sentiment global de prudence sur les marchés soutient dans le fond le franc suisse. La chute des PMI en Europe et le ralentissement de l’économie chinoise accéléré par la guerre commerciale sont les deux principales préoccupations des investisseurs à court et moyen terme (sans oublier le Brexit dont personne ne sait quand il va aboutir).

Dans ce contexte « d’aversion au risque », les actifs refuges ont tendance à surperformer (bien que les bourses se maintiennent à leurs sommets !). Le franc suisse fait partie de ces actifs refuges avec le yen et le dollar.

Pour soutenir l’économie (et les marchés) les banques centrales ont plus ou moins rouvert leurs vannes. QE + baisse des taux pour la BCE et baisse des taux pour la Fed. Le Comité de la BNS a quant à lui décidé de garder la politique monétaire de la banque centrale suisse inchangée pour les trois prochains mois (prochaine décision en décembre).

Dans cet environnement d’aversion au risque + d’assouplissement des deux plus grandes banques centrales au monde, le cours du franc suisse se renforce. Pour un bilan complet des politiques monétaires des banques centrales, vous pouvez lire mon dernier rapport à ce sujet.

EUR/CHF : Des nouveaux plus bas annuels attendus

La BNS a certes continué à juger la valeur du franc suisse élevé, cela n’a pas empêché le franc à s’apprécier de près de 4% en un an face à l’euro. Le cours de l’EUR/CHF est indiscutablement dans une tendance baissière depuis l’année dernière. Il évolue sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances qui évoluent toutes les deux (+ le prix) sous la moyenne mobile à 200 séances…

A moyen terme, les probabilités sont donc en faveur d’une poursuite de la baisse de l’euro face au franc. Un retour aux plus bas de 2016 vers 1,06 me semble possible.

Graphique journalier de l’EUR/CHF réalisé sur la plateforme TradingView :

L’USD/CHF pourrait continuer à consolider autour de la parité

Pour ce qui est de l’USD/CHF, le dollar et le franc semblent évoluer de pair sur du long terme (fluctuation autour de la parité). La tendance est assez floue : MM50 < MM20 < prix < MM200. Depuis la mi-août, le dollar a l’avantage sur le franc grâce à des meilleurs fondamentaux.

Sur le plan de l’analyse technique, le dollar est revenu proche de la parité la semaine dernière. L’USD/CHF évolue dans un canal ascendant sur du court terme. Il me semble complexe de « payer » le dollar en bas de ce canal haussier (il n’a été testé que deux fois en août…). La première zone « tentante » serait un retour aux plus bas pluriannuels vers 0,97.

A l’inverse, il me semble compliqué de shorter la parité ou la borne haute du canal. Le cours est déjà revenu tester la parité et l’a traversé à de multiples reprises au cours des dernières années… Une zone intéressante serait un retour aux sommets de l’année dernière vers 1,013.

Graphique du cours de l’USD/CHF réalisé sur la plateforme TradingView :

