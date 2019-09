BTC/USD : Le cours du Bitcoin en danger d’après l’analyse technique

Points-clés de l’article sur le Bitcoin:

Le Bitcoin évolue dans un triangle descendant depuis le début de l’été

La tendance de long terme du cours du Bitcoin reste haussière

Le Bitcoin évolue dans un triangle descendant depuis le début de l’été

Le cours du Bitcoin est sous pression depuis qu’il a atteint son plus haut niveau en 17 mois à 13,880$ en juin dernier. Graphiquement, cette pression baissière sur le BTC/USD peut s’apercevoir par les récents sommets, situés de plus en plus bas. Le support de court terme semble se situer vers 9,366$. Seuil sur lequel le cours a rebondi en juillet et août dernier.

La figure chartiste dans laquelle le BTC évolue s’appelle un triangle descendant. C’est une figure qui (théoriquement) donne plus de chances à une sortie par le bas. Toutefois, une clôture en dessous du support horizontal sera nécessaire pour confirmer cette figure chartiste. L’objectif baissier serait alors un retour aux niveaux d’avril vers 5,000$.

Graphique journalier du BTC/USD réalisé sur la plateforme TradingView :

Le cours arrive à la fin de son triangle, ce qui nous invite à surveiller de près le cours du Bitcoin au cours des prochaines séances. Si le BTC/USD venait à sortir par le haut de son triangle (scénario le moins probable mais possible), alors il faudrait envisager son retour à son sommet de juin à 13,880$.

La tendance de long terme du cours du Bitcoin reste haussière

A long terme, la tendance reste haussière. Le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 200 jours et 52 semaines (1 an), ainsi que de son nuage Ichimoku (découvrez notre guide sur l’indicateur Ichimoku)

POURSUIVRE VOTRE LECTURE