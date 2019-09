NZD/USD : Analyse du dollar néo-zélandais avant la RBNZ

Points-clés de l’article sur le NZD/USD

NZD/USD : La tendance de court et long terme est baissière

Le taux de change NZD/USD a chuté à son plus bas niveau depuis septembre 2015 à 0,6274$ cette semaine, malgré le ralentissement moins important que prévu de l’économie néo-zélandaise. En effet, la croissance du PIB de la Nouvelle-Zélande au second trimestre est ressortie meilleure que prévu à 2,1% contre 2,5% au premier trimestre alors que le consensus s’attendait à une baisse à 2%.

L’évolution du dollar néo-zélandais devrait grandement dépendre de la décision des taux de la Réserve fédérale du pays (RBNZ) la semaine prochaine. La RBNZ a déjà procédé à 75 points de base de baisse de ses taux d’intérêt depuis le début de l’année en raison du ralentissement de l’économie mondiale.

Il me semble donc peu probable que la banque centrale procède à une nouvelle baisse des taux la semaine prochaine. Lors de la dernière réunion, la RBNZ a descendu ses taux de 50 bps et à son plus bas jamais enregistré (OCR à 1,00%) alors que l’économie du pays reste en bonne santé.

Pour le moment, le taux de croissance reste « bon » à 2%, l’inflation est de 1,7% et le taux de chômage de 3,9%.

Les dernières baisses des taux n’étaient probablement qu’un ajustement et un signal au marché pour indiquer que la banque centrale reste prête à adapter une politique monétaire accommodantesi nécessaire.

Il me semble donc plus probable que le Comité décide de maintenir ses taux afin de garder des marges de manœuvre en cas de réelle détérioration de l’économie néo-zélandaise (c.-à-d. en cas de récession). Le ton du communiqué et du discours devrait toutefois être dovish avec la porte ouverte à davantage de baisse des taux d’intérêt afin de continuer à faire pression sur le dollar NZD pour soutenir son économie.

Sur le plan de l’analyse technique, le NZD/USD est clairement dans une tendance baissière depuis l’année dernière. Le cours évolue sous sa moyenne mobile à 52 semaines (1 an) et inscrit des sommets et des creux de plus en plus bas.

A court terme, nous pouvons nous attendre à ce que le cours passe sous son support clé de 2015 à 0,6270. Le momentum baissier est assez conséquent comme nous pouvons le constater ci-dessous avec l’écart relatif entre le cours et sa moyenne mobile à 50 jours.

Cet écart négatif est de plus de 2%, ce qui était davantage en faveur d’une poursuite de la tendance baissière lors des derniers cas.

Cependant, un pullback à la résistance me semble ensuite fort probable, car les supports clés cassés sont souvent retestés.

