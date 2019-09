Bitcoin : La patience avant des nouveaux records du BTC/USD

Points-clés de l’article BTC/USD:

Voilà maintenant 11 semaines que le cours du Bitcoin consolide sous ses sommets de juin inscrit à 13,880 dollars. Est-il encore temps de vendre ou faut-il renforcer sa position ?

Les fondamentaux n’ont pas réellement changés. Les cryptographes continuent à améliorer la scalabilité de la cryptomonnaie.

Cependant, je trouve l’analyse technique du BTC/USD assez intéressante. Bien qu’aucun moment de l’histoire ne soit complètement similaire, les différentes phases de hausse et de correction du cours sont assez ressemblantes. C’est ce que je tente de faire remarquer dans mes différentes analyses du BTC/USD depuis sa correction en 2018.

Graphique hebdomadaire du cours du Bitcoin réalisé sur la plateforme TradingView :

La phase actuelle de « consolidation » après avoir inscrit un plus haut de 1 an (borne supérieure du canal de Donchian) me fait grandement penser à celle de 2015.

A cette époque, le Bitcoin avait corrigé pendant plus d’un an, puis a inscrit un plus haut de 1 an près de 2 ans après avoir inscrit son plus haut historique à 1,163$. Cette fois-ci, il a fallu attendre 81 semaines soit plus d’un an avant que la cryptomonnaie inscrive un nouveau plus haut d’un an.

Le plus important est à suivre. Après avoir inscrit un plus haut d’un an en 2015, il a fallu encore attendre 68 semaines, soit plus d’un an, avant que le BTC/USD inscrive des nouveaux plus hauts historiques.

Le constat est le même pour les précédents « bumps » et « pumps » du BTC/USD. En réalité, le Bitcoin ne passe que très peu de temps proche de ses plus hauts historiques et encore moins à inscrire des nouveaux records :

Le deuxième argument qui permettait de redevenir optimisme pour le cours du Bitcoin était d’attendre ce breakout du plus haut de 52 semaines (1 an). Maintenant que cela est fait, il semble peu probable que le cours revienne tester ses plus bas de décembre dernier vers 3,500$.

Les « petites » corrections pourraient donc être des opportunités pour accumuler les positions acheteuses sur du long terme dans le but de viser le plus haut historique vers 20,000$ voire des niveaux supérieurs.

Graphique journalier du cours du Bitcoin réalisé sur la plateforme TradingView :

A court terme, le BTC/USD évolue dans un triangle descendant, ce qui suggère une baisse sous le support à 9,366$.

Si cette cassure se confirme, nous pourrions nous attendre à une baisse du BTC/USD jusqu’au prochain support à 5,920$. Le cours avait rebondi à plusieurs reprises sur ce support en 2018 avant d’y passer en dessous en fin d’année.

Si le marché décide de faire passer le BTC/USD au-dessus de sa ligne de tendance baissière du triangle descendant, le premier objectif serait le récent sommet à 13,880$.

Vous pouvez découvrir nos prévisions de moyen terme dans les prévisions trimestrielles de DailyFX.

