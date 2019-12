La vente à découvert de devises se réfère à la prise de positions sous couvert d’un sentiment baissier. Au départ, la vente à découvert a été utilisée sur les marchés des matières premières dans le cadre de contrats négociés. Toutefois, sur les marchés financiers actuels, la vente à découvert s’est étendue à presque tous les instruments financiers, le plus souvent sur le marché des changes. Les traders ont recours à la vente à découvert pour couvrir l’exposition au risque de change ou simplement pour tirer profit de l’analyse prévisionnelle.

Cet article aborde les fondamentaux de la vente à découvert sur le Forex, en expliquant les différentes étapes au travers d’un exemple, la paire EUR/USD. Nous vous fournirons également des conseils sur la gestion du risque tout au long du trade.

QU’EST-CE QUE LA VENTE A DÉCOUVERT ?

Le terme «vente à découvert» sème la confusion chez bon nombre de traders débutants. Après tout, comment peut-on vendre quelque chose que l’on n’a pas ?

Ce concept a vu le jour sur les marchés boursiers avant même que le marché des changes n’ait été envisagé par l’Homme. Les traders qui voulaient spéculer sur le cours d’une action en baisse ont créé un mécanisme fascinant leur permettant de le faire.

Les traders désireux de spéculer sur la baisse des cours pouvaient ne pas posséder effectivement les actions contre lesquelles ils voulaient se positionner ; quelqu'un d'autre les détiendrait probablement. Les courtiers ont commencé à envisager cette opportunité potentielle en appariant leurs clients qui détenaient les actions avec d’autres clients qui voulaient les vendre sans en être propriétaires. Les traders peuvent se positionner à l’achat sur une action qu’ils détiennent pour un certain nombre de raisons. Peut-être le prix d’achat était-il faible et ces traders ne souhaitaient pas payer d’impôt sur les plus-values.

Sur le marché des changes, les transactions sont traitées différemment des actions, ce qui signifie que le processus de vente à découvert d’une paire de devises est très différent. Premièrement, une paire de devises se compose d’une devise de référence et d’une devise de contrepartie, comme le montre l’image ci-dessous. Chaque cotation de devises est présentée sous la forme d’une transaction bilatérale. Lorsqu’on vend une paire de devises à découvert, on vend bel et bien la devise de référence en achetant la devise de contrepartie en espérant une chute du cours de la paire.

COMMENT SE POSITIONNER À LA VENTE SUR LE FOREX : EXEMPLE DE VENTE À DÉCOUVERT SUR LA PAIRE EUR/USD

Pour prendre une position vendeuse sur le Forex, il est nécessaire de bien connaître les paires de devises, le fonctionnement du système de négociation et la gestion des risques.

Premièrement, chaque cotation de devises est présentée sous la forme d’une transaction bilatérale. Cela signifie que, si l’on se positionne à la vente sur la paire EUR/USD, non seulement on vend des euros, mais on achète également des dollars. Il n’est par conséquent pas nécessaire de réaliser un «emprunt» pour permettre la vente à découvert. En fait, les cotations (cours) sont présentées dans un format très facile à lire qui simplifie la vente à découvert.

Vous souhaitez vous positionner à la vente sur la paire EUR/USD ?

Rien de plus facile : il suffit de cliquer sur la partie «Sell» de la cotation. Une fois positionné à la vente, pour clôturer la position, il vous faudra «acheter» le même montant (si vous finissez par acheter à un cours inférieur à celui auquel la paire a été vendue, vous réaliserez un profit - hors commission et frais). Vous pourrez également choisir de ne clôturer que partiellement votre trade.

Prenons un exemple : supposons que nous ayons initié une position vendeuse de 100 000 $ sur la paire EUR/USD lorsque le cours était à 1.2900.

Si le cours a reculé, nous réaliserions un profit sur le trade (hors commissions et frais). Mais supposons un moment que notre trader anticipe une poursuite du repli et ne souhaite pas clôturer sa position dans son intégralité. Il préfère en clôturer la moitié pour couvrir le coût initial, tout en ayant la possibilité de rester sur le marché.

Le trader positionné à la vente sur la paire EUR/USD à hauteur de 100 000 $ peut alors saisir «0,5», puis cliquer sur le bouton «Close» pour initier la clôture de la position à hauteur de 50 000 $, neutralisant ainsi la position vendeuse de 100 000 $ auparavant détenue - voir image ci-dessous.

À ce stade, notre trader aurait réalisé un profit sur la différence, sur la moitié du trade (50 000 $), entre son point d’entrée à 1.2900 et le cours inférieur auquel il a été en mesure d’initier la clôture partielle. La position restera ouverte jusqu’à ce que le trader décide d’acheter à nouveau 50 000 $ sur la paire EUR/USD pour «neutraliser» le reste de la position.

COMMENT GÉRER LE RISQUE INHÉRENT À LA VENTE À DÉCOUVERT DE DEVISES

La vente à découvert de devises comporte un niveau de risque élevé, étant donné que le trade n’est astreint à aucune perte maximale. Les pertes sont illimitées, étant donné que la valeur des devises peut en théorie progresser à l’infini. Dans le cadre d’une position acheteuse, la valeur d’une devise ne peut en aucun cas être inférieure à zéro, ce qui constitue le niveau de perte maximale.

La gestion du risque sur les comptes constitue une caractéristique que nous avons décelée chez les traders à succès. Il existe fort heureusement des moyens d’atténuer le risque inhérent à la vente à découvert :

Mettre en place des stop-loss ;

Surveiller les niveaux de support et de résistance clés à la recherche de points d’entrée ou de sortie ;

Se tenir informé des actualités et événements économiques les plus récents pour détecter un éventuel risque de baisse.

L’utilisation d’alertes sur les trades vous permet d’être averti lorsque vous n’êtes pas présent sur la plateforme. Ces alertes prennent la forme de notifications par courrier électronique ou sur mobile qui informent les traders qu’un certain niveau a été atteint sur un marché donné. Ces alertes peuvent être fixées au préalable selon les niveaux clés du trader.

La vente à découvert de devises est à privilégier sur les marchés en tendance baissière. Il convient toutefois de faire preuve de prudence avant de se positionner, car cette pratique comporte un risque accru, même en cas de perspective baissière. La vente a découvert a été utilisée par les grands établissements/traders à des fins de couverture, ou par des traders cherchant à se positionner sur les marchés en baisse. La gestion du risque se révèle capitale pour appliquer cette pratique de manière appropriée, et les méthodes mentionnées dans le présent article devraient faire l’objet de la plus grande attention, car les mouvements de prix défavorables peuvent être préjudiciables.

