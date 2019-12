Trader sur le Forex : l’utilisation de la marge

L’utilisation de la marge pour trader sur le Forex est un concept nouveau pour nombre de traders, souvent mal compris au demeurant. Pour le dire simplement, la marge est le montant minimum requis pour placer un trade avec effet de levier et peut constituer un outil de gestion des risques fort utile.

Le concept d’appel de marge (que les traders s’efforcent d’éviter) est étroitement lié à la marge. Ne pas savoir ce qu’est la marge peut s’avérer extrêmement coûteux, c’est pourquoi il est essentiel pour les traders du Forex de bien appréhender ce concept avant de placer un trade.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur l’utilisation de la marge pour trader sur le Forex, le calcul de celle-ci et la gestion efficace de votre risque.

QU’EST-CE QUE LA MARGE SUR LE FOREX ?

Sur le Forex, la marge est un dépôt de bonne foi qu’un trader met en place à titre de garantie pour initier un trade. Pour simplifier, il s’agit du montant minimum dont un trader a besoin sur son compte de trading pour ouvrir une nouvelle position. La marge est souvent exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur notionnelle (taille) du trade. La différence entre le montant déposé et la valeur totale du trade est «empruntée» auprès du courtier.

Exemple de marge sur le Forex

Voici une illustration de l’exigence de marge sur le Forex selon la taille du trade :

Taille du trade : 10 000 $

Exigence de marge : 3,33 %

Le lien entre la marge et l’effet de levier

Avant de poursuivre, il est important de bien comprendre ce qu’est l’effet de levier. L’effet de levier et la marge sont étroitement liés. En effet, plus la marge requise est élevée, moins les traders seront en mesure d’avoir recours à l’effet de levier, car ils devront alimenter une plus grande proportion du trade avec leurs propres fonds et, par conséquent, l’emprunt auprès du courtier sera moindre.

L’effet de levier a le potentiel de générer des profits importants ET des pertes importantes, c’est pourquoi il est essentiel que les traders utilisent l’effet de levier de manière responsable. Notez que l’effet de levier peut varier d’un courtier à l’autre et d’une juridiction à l’autre - conformément aux exigences réglementaires. Les exigences de marge traditionnellement appliquées et l’effet de levier correspondant sont présentés ci-dessous :

MARGE REQUISE EFFET DE LEVIER MAXIMUM 50 % 2:1 3,33 % 30:1 2,00 % 50:1 0,5 % 200:1

COMPRENDRE LES EXIGENCES DE MARGE SUR LE FOREX

Les exigences de marge sont fixées par les courtiers et sont basées sur le niveau de risque qu’ils sont prêts à assumer (risque de défaut), tout en respectant les restrictions réglementaires.

Voici un exemple d’exigence de marge sur la paire GBP/USD sous l’intitulé «Deposit Factor» :

Pour les traders, la marge est la plupart du temps associée à une commission dont ils doivent s’acquitter. Toutefois, il ne s’agit pas d’un coût de transaction, mais plutôt d’une partie des fonds du compte qui est mise de côté et affectée à titre de dépôt de garantie.

Lorsque l’on utilise une marge, il est important de se rappeler que le montant de la marge nécessaire pour maintenir une position ouverte sera finalement déterminé par la taille du trade. Lorsque la taille du trade augmente, les traders passent à la tranche supérieure, laquelle s’accompagnera d’une exigence de marge (montant) également plus élevée.

Les exigences de marge peuvent temporairement augmenter durant des périodes de forte volatilité, ainsi qu’en amont de la publication de données économiques susceptibles d’engendrer un niveau de volatilité plus élevé que d’habitude.

Pour les deux premières tranches, l’exigence de marge est de 3,33 % ; celle-ci est ensuite portée à 4 et 15 % dans le cas des deux tranches suivantes.

Après avoir pris connaissance de l’exigence de marge, les traders doivent s’assurer que leur compte de trading est suffisamment provisionné pour éviter les appels de marge. Pour suivre facilement l’état de leur compte de trading, les traders peuvent se référer au niveau de marge :

Niveau de marge = (capital/marge utilisée) x 100

Supposons qu’un trader ait déposé 10 000 $ sur son compte, dont 8 000 $ utilisés pour la marge. Le niveau de marge serait supérieur à 100, à 125 pour être précis. Lorsque le niveau de marge est inférieur à 100, le courtier interdit généralement au trader d’initier de nouvelles positions et lance un appel de marge.

Il est essentiel que les traders comprennent la règle de clôture de marge spécifiée par le courtier afin d’éviter la liquidation des positions actuelles. Lorsqu’un trader reçoit un appel de marge, il doit immédiatement provisionner son compte pour éviter la liquidation des positions actuellement ouvertes. Les courtiers envoient des appels de marge afin de ramener le compte à un niveau acceptable.

TERMINOLOGIE RELATIVE À LA MARGE SUR LE FOREX

Capital : solde du compte de trading après ajout des gains courants et soustraction des pertes courantes au solde des liquidités.

Exigence de marge : montant (dépôt) requis pour placer un trade avec effet de levier.

Marge utilisée : quote-part du compte mise de côté pour conserver les trades en cours.

Marge libre : capital présent sur le compte après soustraction de la marge utilisée.

Appel de marge : a lieu lorsque le compte d’un trader affiche un niveau inférieur au niveau acceptable établi par le courtier, ce qui déclenche la liquidation immédiate des positions ouvertes afin de ramener le compte au niveau acceptable.

Niveau de marge : indicateur relatif au provisionnement du compte, calculé en divisant le capital par la marge utilisée, puis en multipliant par 100.

Effet de levier : instrument financier permettant aux traders d’augmenter leur exposition au marché au-delà de l’investissement initial en finançant une petite partie du trade et en empruntant le reste auprès du courtier. Les traders ne doivent pas oublier que l’effet de levier peut entraîner des gains importants ET des pertes importantes.

QU’EST-CE QUE LA MARGE LIBRE ?

La marge libre se réfère à la quote-part du compte du trader qui n’est pas associée à la marge utilisée sur les positions en cours. Une autre définition consiste à dire qu’il s’agit du capital se trouvant sur le compte des traders que ces derniers peuvent utiliser pour financer de nouvelles positions.

Expliquons ce concept au travers d’un exemple :

Capital : 10 000 $

Marge allouée aux positions ouvertes : 8 000

Marge libre = capital – marge sur positions ouvertes

Marge libre = 10 000 $ - 8 000 $

Marge libre = 2 000 $

GÉRER LE RISQUE INHÉRENT AU TRADING AVEC DES MARGES

Si vous tradez sur un compte avec marge, sachez qu’il est crucial de savoir comment calculer le montant de la marge requise par position si celle-ci n’est pas automatiquement indiquée sur le ticket d’ordre. Soyez conscient de la relation entre la marge et l’effet de levier et du fait qu’une augmentation de la marge requise diminue le niveau d’effet de levier que vous pouvez utiliser.

Surveillez les publications importantes en utilisant un calendrier économique si vous préférez éviter de trader en période de volatilité.

Il est jugé prudent qu’une grande partie de votre compte soit en marge libre. Cela vous permet d’éviter les appels de marge et garantit que le compte est suffisamment provisionné afin de pouvoir vous positionner dans des trades à forte probabilité de gain dès qu’ils surviennent.

