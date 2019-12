Nombreux sont ceux à être attirés par le trading du Forex en raison du niveau de levier proposé par les courtiers. L’effet de levier permet aux traders de bénéficier d’une exposition aux marchés financiers supérieure par rapport au capital engagé. Tout trader, quel que soit son niveau, devrait bien maîtriser le concept d’effet de levier et l’utiliser de manière responsable. Cet article présente l’effet de levier sur le Forex en détail et vous explique en quoi il est différent par rapport à l’effet de levier sur le marché boursier, ainsi que l’importance que revêt la gestion du risque.

QU’EST-CE QUE L’EFFET DE LEVIER SUR LE FOREX ?

Sur le Forex, l’effet de levier est un instrument financier permettant aux traders d’augmenter leur exposition au marché au-delà de l’investissement initial (capital engagé). Ainsi, un trader peut initier une position de 10 000 $ sur une paire de devises en engageant seulement 1 000 $, soit un effet de levier de 10:1. Il est toutefois crucial d’avoir conscience que l’effet de levier amplifie les gains ET les pertes. Dans des conditions de marché défavorables, un trader ayant recours à l’effet de levier pourrait même perdre plus d’argent que ce dont il dispose sur son compte de trading.

Avec un effet de levier de 10:1, un trader peut initier une position dont la valeur notionnelle (taille du trade) est 10 fois supérieure au capital engagé/à la marge nécessaire pour financer le trade. C’est un peu comme si vous faisiez un apport de 10 % pour acheter un bien immobilier : vous avez accès au bien dans son intégralité en n’apportant que 10 % de sa valeur totale.

L’effet de levier est exprimé sous la forme d’un ratio :

EFFET DE LEVIER EXPRIMÉ SOUS LA FORME DE MOTS EFFET DE LEVIER EXPRIMÉ SOUS LA FORME D’UN RATIO Dix pour un 10:1 Trente pour un 30:1 Cinquante pour un 50:1

Le niveau de levier utilisable par les traders du Forex est généralement mis à disposition par le courtier et dépend des réglementations en vigueur dans chaque région.

Comparaison de l’effet de levier sur le Forex et le marché boursier

Le niveau de levier sur le Forex est différent du niveau proposé sur le marché boursier. En effet, les paires de devises majeures sont liquides et généralement moins volatiles que les actions les plus couramment échangées. Il est par conséquent plus aisé de couvrir le risque et d’entrer et sortir de position sur le marché des changes et ses 5 100 milliards $ d’échanges par jour.

COMMENT CALCULER LE NIVEAU DE LEVIER ?

Pour calculer le niveau de levier, les traders ont besoin des informations suivantes :

La valeur notionnelle (taille) du trade

Le pourcentage de la marge

Les courtiers fournissent souvent aux traders un pourcentage de marge afin de déterminer le capital minimum nécessaire pour financer le trade. La marge et le capital engagé peuvent indifféremment être utilisés. Dès lors que vous disposez du pourcentage de la marge, il suffit de le multiplier par la taille du trade pour déterminer le capital nécessaire pour placer le trade.

Capital engagé = pourcentage de la marge x taille du trade

Pour calculer le niveau de levier, il suffit de diviser la taille du trade par le capital requis.

Niveau de levier = taille du trade/ capital engagé

EXEMPLE D’UTILISATION DE L’EFFET DE LEVIER SUR LE FOREX

Voici un exemple de calcul du niveau de levier à l’aide des formules indiquées ci-dessus :

Taille du trade : 10 000 unités d’une devise (un mini contrat sur la paire USD/JPY correspond à un trade de 10 000 $)

Pourcentage de la marge : 10 %

Capital engagé = pourcentage de la marge x taille du trade

0,1 x 10 000 $

= 1 000 $

Niveau de levier = taille du trade/ capital engagé

$10 000 / $1 000

= 10 fois, ou 10:1

Au travers de cet exemple, vous savez désormais comment l’effet de levier est utilisé pour initier un trade. Il convient toutefois de noter qu’il ne suffit pas aux traders de calculer le montant minimum nécessaire pour initier un trade, puis de provisionner le compte de ce montant précis. Ils doivent en effet faire attention aux appels de marge si le marché évolue dans la direction opposée à celle du trade, amenant ainsi leur capital en dessous d’un niveau acceptable déterminé par le courtier.

Trader le Forex avec l’effet de levier peut provoquer d’énormes pertes. Nous avons effectué les calculs nécessaires dans le cadre d’un scénario typique d’utilisation excessive de l’effet de levier et des répercussions sur le compte de trading ; nous avons présenté les résultats dans un tableau.

COMMENT GÉRER LE RISQUE INHÉRENT À L’EFFET DE LEVIER SUR LE FOREX

L’effet de levier peut être qualifié d’épée à double tranchant, ayant des conséquences positives comme négatives pour les traders du Forex. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de déterminer un niveau de levier effectif approprié et d’adhérer à une approche rigoureuse en matière de gestion du risque.

Les meilleurs traders utilisent des stop-loss pour limiter le risque de perte sur leurs trades. DailyFX vous recommande de ne pas engager plus de 1 % de votre capital par trade et 5 % maximum sur l’ensemble des trades en cours.

Par ailleurs, les traders à succès utilisent un ratio risque/rendement positif dans l’optique d’augmenter la probabilité de trades gagnants sur la période.

Il est crucial d’éviter les erreurs avec l’effet de levier ; pour savoir comment éviter les autres erreurs auxquelles vous pourriez être confronté, consultez notre guide Meilleures leçons de trading.

CONSEILS POUR TRADER AVEC L'EFFET DE LEVIER