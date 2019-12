Qu’est-ce qu’un appel de marge ?

APPELS DE MARGE SUR LE FOREX – PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION :

Une brève introduction à la marge et à l’effet de levier

Les facteurs qui entraînent un appel de marge

La procédure d’appel de marge

Comment éviter les appels de marge

Les traders du Forex s’efforcent d’éviter les appels de marge. Par conséquent, savoir quels facteurs entraînent un appel de marge est essentiel pour assurer sa réussite. Cet article explore l’appel de marge de manière détaillée et explique comment l’éviter.

«Veillez à ne jamais recevoir un appel de marge. Vous faites fausse route. Pourquoi perdre de l’argent inutilement ? Gardez-le plutôt pour d’autres trades.» - Jesse Livermore

La marge et l’effet de levier

Afin de comprendre ce qu’est un appel de marge, la connaissance des concepts intrinsèquement liés de marge et d’effet de levier est essentielle. La marge et l’effet de levier sont deux aspects d’un même concept. La marge représente le montant minimum requis pour placer un trade à effet de levier, l’effet de levier quant à lui permettant aux traders de s’exposer davantage aux marchés sans devoir financer le trade dans son intégralité.

Il convient de ne pas oublier que l’utilisation de l’effet de levier présente des risques et peut entraîner des gains importants tout comme des pertes importantes.

QUELS FACTEURS ENTRAÎNENT UN APPEL DE MARGE ?

Un appel de marge est envoyé lorsqu’un trader n’a plus de marge libre/utilisable. En d’autres termes, son compte doit être provisionné. Cette situation tend à avoir lieu lorsque les pertes du ou des trades en cours viennent porter la marge utilisable en dessous d’un niveau acceptable déterminé par le courtier.

La probabilité pour les traders de recevoir un appel de marge est plus élevée lorsqu’ils affectent une grande partie de leur capital à la marge, laissant ainsi une faible marge de manœuvre pour absorber les pertes. Du point de vue du courtier, l’appel de marge constitue un mécanisme nécessaire pour gérer et réduire le risque qu’il encourt de manière efficace.

Voici les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un appel de marge (l’ordre dans lequel ils sont présentés n’a aucune importance) :

Conserver trop longtemps un trade perdant, qui vient amoindrir la marge utilisable

Utilisation excessive de l’effet de levier, en association avec le premier facteur

Fonds insuffisants sur le compte, ce qui pousse à engager une part trop importante du capital, laissant ainsi peu de marge utilisable

Trader sans utiliser de stop-loss lorsque le cours change brusquement de direction.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’APPEL DE MARGE ?

Lorsqu’il reçoit un appel de marge, le trader voit ses trades liquidés ou clôturés. Les objectifs sont doubles : le trader ne dispose plus de fonds suffisants sur son compte pour conserver les positions perdantes et le courtier encourt des risques au titre de ces pertes, ce qui est tout aussi préjudiciable pour celui-ci. Il est important d’avoir conscience des répercussions du trading avec effet de levier. Dans certains cas, il est possible que le trader doive au courtier plus que ce qu’il a sur son compte.

Voici un exemple de compte de trading ayant de fortes chances de faire l’objet d’un appel de marge :

Somme déposée : 10 000 $

Nombre de lots standards (100 000 unités) tradés : 4

Pourcentage de la marge : 2 %

Marge utilisée* : 9 000 $

Marge libre : 1 000 $

*La marge utilisée se calcule comme suit en supposant que le cours de la paireEUR/USD se situe à 1.1250 :

Taille du trade x cours x pourcentage de la marge x nombre de lots

100 000 $ x 1.1250 x 2 % x 4 lots = 9 000 $

Par souci de simplicité, il s’agit de la seule position ouverte, qui représente par conséquent l’intégralité de la marge utilisée. On remarque clairement que la marge requise pour maintenir la position ouverte représente la majeur partie de la somme déposée sur le compte ; la marge libre est de seulement 1 000 $.

Le trader peut se positionner en supposant, à tort, que son compte se porte bien ; toutefois, l’utilisation de l’effet de levier sous-entend que le compte est moins à même d’absorber les mouvements de grande ampleur dans la direction opposée à celle du trade. Dans cet exemple, si le cours fluctue de plus de 25 points (hors spread), le trader fera l’objet d’un appel de marge et sa position sera liquidée (40 $ par point x 25 points = 1 000 $).

COMMENT ÉVITER DE RECEVOIR UN APPEL DE MARGE ?

L’effet de levier est souvent qualifié d’épée à double tranchant, à juste titre. Cela veut dire que, plus le trader utilise un effet de levier important – par rapport à la somme dont il dispose sur son compte - plus la marge libre permettant d’absorber les éventuelles pertes est faible. Les conséquences sont d’autant plus importantes lorsque le marché évolue dans la direction inverse d’un trade assorti d’un effet de levier excessif, car les pertes peuvent rapidement épuiser le compte du trader.

Lorsque le pourcentage de marge utilisable atteint zéro, le trader reçoit un appel de marge. Cela ne fait que donner du crédit à l’utilisation de stop-loss de protection afin de limiter au maximum les pertes éventuelles.

Afin de donner plus de poids aux conséquences de l’effet de levier sur le compte des traders, examinez attentivement l’exemple suivant, dans lequel l’effet de levier constitue la seule différence entre ces trades :

En fin de compte, personne ne sait quelle sera l’évolution du cours à l’avenir, il convient donc de déterminer le niveau de levier approprié de manière responsable.

Les 4 principaux moyens d’éviter de recevoir un appel de marge sur le Forex :

Ne pas engager une part trop importante de son capital. Réduire l’ effet de levier effectif . DailyFX recommande d’utiliser un levier maximum de 10:1. Adhérer à une gestion prudente du risque en limitant les pertes grâce à la mise en place de stop-loss. Conserver une quantité suffisante de marge libre sur le compte afin de ne pas être sorti du marché. DailyFX vous recommande de ne pas engager plus de 1 % de votre capital par trade et 5 % maximum sur l’ensemble des trades en cours. Réduisez la taille de vos trades et considérez chaque trade comme un petit trade parmi des milliers d’autres .

