Liquidité du marché boursier : définition et avantages pour les traders

La liquidité du marché boursier est un concept important que les traders doivent comprendre. Savoir quelles actions sont les plus faciles à convertir en argent comptant sans que le prix ne soit affecté signifie que vous serez dans une position plus forte pour acheter et vendre. Dans cet article, nous allons examiner la liquidité du marché boursier en profondeur, vous révéler certaines des actions les plus liquides et les avantages que vous auriez à les trader et passer en revue les différences entre la liquidité du marché boursier et celle du Forex.

QU’EST-CE QUE LA LIQUIDITÉ DU MARCHÉ BOURSIER ?

La liquidité du marché boursier se réfère aux actions présentant des volumes d’échanges suffisants pour permettre aux traders d’entrer et de sortir aisément de position. Il n’est pas aussi facile d’acheter ou de vendre des actions qui manquent de liquidité et dont le volume d’échanges est insuffisant, tout simplement parce qu’il est plus complexe de trouver des acheteurs et des vendeurs.

La liquidité peut être mesurée en calculant le taux de rotation des actions, en divisant le volume de transactions (nombre total d’actions échangées) sur une certaine période par la capitalisation boursière (nombre moyen d’actions en circulation) sur la même période. Si le taux de rotation d’une société est élevé, ses actions seront liquides.

Par exemple, si une société intégrée à un indice majeur comme le NASDAQ, le DAX 30 ou le FTSE 100 à 100 millions d’actions en circulation au premier jour de son exercice et 150 millions le dernier jour, le nombre moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice sera de 125 millions. Avec 90 millions d’actions échangées sur l’exercice, le calcul est le suivant : 90 millions/125 millions = 0,72 ce qui, exprimé en pourcentage, amène à un taux de rotation de 72 %.

QUELLES SONT LES ACTIONS LES PLUS LIQUIDES ?

Citons à titre d’exemples d’actions extrêmement liquides les actions Microsoft, Google et Facebook dans l’univers des technologies, Amazon, Alibaba et Shopify dans le commerce en ligne et Exxon, General Electric et Chesapeake Energy dans le secteur de l’énergie. Le volume d’échanges se réfère au nombre d’actions qui ont changé de main au cours d’une séance donnée. Les volumes les plus élevés tendront à se chiffrer en dizaines de millions, les actions étant considérées comme liquides à partir d’un volume de 200 000.

Naturellement, les niveaux de liquidité varient, mais les actions de la plupart des grandes capitalisations boursières sont plus liquides. Le tableau ci-dessous vous présente une vue d’ensemble de la liquidité des actions par secteur en avril 2019 :

Énergie Finance Santé Industrie Technologie Télécommunications Chesapeake Energy Bank of America Celgene CSX Corp Amazon AT&T ExxonMobil Berkshire Hathaway Johnson & Johnson Deere & Co Apple Comcast General Electric Blackstone Group Merck & Co. United Technologies Cisco T-Mobile US Halliburton KKR & Co Pfizer US Ecology Google Verizon Transocean Lloyds Banking Group Teva Waste Management Intel Vodafone

LES AVANTAGES DU TRADING D’ACTIONS EXTRÊMEMENT LIQUIDES

Les actions extrêmement liquides peuvent être particulièrement bénéfiques aux day-traders : leur volume d’échanges significatif sous-entend qu’il est possible d’entrer et de sortir rapidement de position sans affecter le prix, ce qui convient parfaitement au rythme effréné du day trading.

Comme les actions liquides permettent l’ouverture et la clôture de positions de manière efficace, les traders peuvent facilement respecter leur stratégie de gestion du risque. Cela n’est pas le cas du côté des actions moins liquides, car l’exécution d’un ordre peut prendre beaucoup plus de temps en raison du faible volume d’actions.

Vous pouvez utiliser un outil de filtrage des actions (screener) pour trouver celles dont la liquidité est appropriée (ainsi que pour trouver des actions qui sont volatiles). Cet outil vous permet de trouver des actions qui répondent à des critères spécifiques, dans ce cas le volume d’échanges.

RELATION ENTRE LIQUIDITÉ ET ANALYSES FONDAMENTALES ET TECHNIQUES

Le volume d’échanges peut être significativement affecté par des facteurs fondamentaux et techniques. Par exemple, du côté des fondamentaux, lorsque le prêteur de subprimes Provident Financial a été confronté à une vente agressive en août 2017 suite à un avertissement sur résultats, avec la suppression du dividende et le départ du PDG.

Graphique montrant la relation entre le volume d’échanges et l’évolution du cours de l’action du prêteur de subprimes Provident Financial. Source : IG.com

Pour ce qui est de l’analyse technique, une augmentation significative du cours associée à une hausse notable du volume pourrait indiquer une poursuite de la tendance haussière ou un retournement haussier. Par ailleurs, un recul du cours associé à une augmentation du volume pourrait présager les mêmes phénomènes.

Les indicateurs de volume pourraient se révéler utiles aux traders portés sur l’analyse technique. Le Positive Volume Index et le Negative Volume Index reposent sur le volume d’échanges de la séance précédente et le cours du marché. Ils peuvent être utiles pour indiquer comment le volume influe sur les cours.

DIFFÉRENCES ENTRE LA LIQUIDITÉ DU MARCHÉ BOURSIER ET CELLE DU FOREX

Pour évaluer les différences entre la liquidité du marché boursier et la liquidité du Forex, il est important de prendre en compte que toutes les devises majeures sont extrêmement liquides, étant donné qu’il y a toujours de grandes quantités de devises à trader. Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, avec un volume d’échanges d’environ 5 100 milliards $ par jour, selon la Banque des règlements internationaux. Cela signifie qu’il est possible d’ouvrir et de clôturer des positions à tout moment, augmentant encore la liquidité.

À titre de comparaison, bien que certaines actions soient extrêmement liquides comme dans le cas des valeurs sûres citées en exemple ci-dessus, les actions de plus petites sociétés et aux volumes d’échanges moindres peuvent être considérablement moins liquides.

AUTRES MÉTHODES DE TRADING

Si vous ne souhaitez pas trader les actions une par une, vous pourriez envisager de trader les principaux indices boursiers les plus liquides comme le Dow Jones, le S&P 500 et le FTSE 100. Sinon, vous pouvez opter pour le marché des changes qui, comme nous l’avons indiqué dans cet article, constitue le marché le plus liquide.