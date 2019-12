Stratégie de trading bandes de Bollinger et MACD

Cet article explore:

Qu'est-ce que la combinaison Bollinger et MACD ?

Comme le titre l'indique, les traders peuvent combiner les bandes de Bollinger avec la MACD pour améliorer leurs analyses. Les bandes de Bollinger permettent aux traders de visualiser l’évolution de la volatilité tandis que la MACD est un indicateur efficace pour suivre la tendance.

L'utilisation de ces deux indicateurs ensemble peut aider les traders à augmenter leurs chances de réussite, car ils peuvent évaluer la direction et la force d'une tendance existante, ainsi que la volatilité. En conséquence, les traders peuvent utiliser la MACD pour évaluer si une tendance accélère ou ralentit et se préparer à une éventuelle cassure, tandis que les bandes de Bollinger peuvent être utiliséespour entrer et sortir du marché.

Comment utiliser les bandes de Bollinger et MACD pour trader le Forex

Les traders peuvent trader avec les bandes de Bollinger et la MACD de différentes manières, mais deux des stratégies les plus courantes avec ces indicateurs sontle trading de breakout et de tendance.

Stratégie de breakout combinant les bandes de Bollinger avec la MACD

Les traders souhaitant trader les breakouts (cassures) avec ces deux indicateurs devraient envisager les étapes suivantes:

Identifier un marché tendance en utilisant l a MACD

Rechercher la divergence dans les histogrammes d e la MACD (signalant une cassure potentielle)

Recherchez une entrée sur une cassure de la moyenne mobile à 20 périodes ou d’une ligne de tendance

Recherchez la confirmation d'une cassure via une sortie du cours des bandes de Bollinger , ainsi qu'une volatilité accrue ( écartement des bandes ) et une augmentation d u momentum (histogrammes de la MACD plus grands ) .

Une cassure de la moyenne mobile à 20 périodes (ligne médiane dans les bandes de Bollinger), après avoir assisté à une divergence haussière, donne le signal d’achat. La ligne pointillée sur le côté supérieur du canal représente la résistance de l’oblique et coïncidait avec la moyenne mobile à 20 périodes lorsque le prix l’a franchi. Une rupture de ces deux résistances renforçait encore plus le signal d’achat.

L'indicateur MACD soutient le trade haussier, car la ligne MACD est repassé au-dessus de la ligne de signal et continue de monter, ce qui indique une forte dynamique haussière. Les bandes de Bollinger confirment ensuite le mouvement haussier lorsque le cours commence à suivre la bande de Bollinger supérieure alors qu’elle s’écarte de la moyenne mobile (hausse de la volatilité).

Les stop-loss peuvent être placés sous la bande de Bollinger inférieure ou à la borne basse du canal descendant. Les take-profits (limites) peuvent être placées à une résistance dans le passé tout en maintenant un rapport risque/rendement positif. Puisqu'il est possible que le cours se retourne, les traders devraient prendre ses bénéfices à plusieurs seuils et déplacer manuellement son stop-loss à mesure que le cours progresse.

Trader les tendances avec les bandes de Bollinger et la MACD

La combinaison des bandes de Bollinger et de la MACD peut également être utilisée sur les marchés tendances via le processus suivant:

• Identifier la tendance en utilisant la MACD

• Utilisez les rebonds sur la moyenne mobile à 20 périodes comme points d'entrée

• Assurez-vous que la MACD confirme la dynamique

• Utilisez la bande opposée à la tendance comme stop loss.

Le graphique EUR/USD ci-dessous illustre la stratégie de trading. Le MACD confirme la tendance haussière avec la ligne MACD au-dessus de la ligne de signal et les deux lignes au-dessus de zéro.

Après le premier signal haussier, le momentum ralentit et bien que la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, ces mouvements sont à faible momentum, ce qui entraîne une consolidation plutôt qu’un renversement de la tendance.

La tendance à la hausse est ensuite renforcée par le fait que le prix rebondit sur la moyenne mobile à 20 périodes et continue à inscrire des creux et des sommets de plus en plus hauts.

Les traders peuvent se positionner à l’achat à chaque « squeeze » des bandes de Bollinger (flèches vertes). Les traders longs peuvent soit choisir de clôturer leurs positions lorsque le prix chute en dessous de la moyenne mobile à 20 jours ou si la bande de Bollinger inférieure est rompue.

Les traders peuvent utiliser un stop suiveur ou les stops peuvent être déplacés manuellement le long de la bande Bollinger inférieure lorsque les prix augmentent. Les objectifs peuvent être fixés à des niveaux importants de soutien et de résistance tout en maintenant une gestion adéquate des risques.

Avantages et limites du système bandes de Bollinger et MACD

Les avantages

Les bandes de Bollinger peuvent être appliqué es à n'importe quel actif, à tout moment et il en va de même pour la MACD.

Les bandes de Bollinger fournissent naturellement des niveaux de stop loss qui correspondent à la bande inférieure pour les transactions longues et la bande supérieure pour les transactions courtes.

Les traders peuvent déterminer la tendance et la volatilité de n'importe quel marché en un coup d'œil.

Les limites

La combinaison d es bandes de Bollinger et de la MACD ne convient pas aux traders débutants. Ceux qui sont nouveaux sur le Forex nécessiteront une connaissance plus approfondie des bandes de Bollinger et de la MACD.

Les bandes de Bollinger sont connues pour fonctionner sur tous les marchés, mais la MACD seulement sur les marchés en tendance . Si ceux-ci sont appliqués incorrectement, les traders peuvent recevoir des signaux mixtes.

