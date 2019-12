Le slippage est un phénomène souvent mal compris pouvant se révéler courant dans le trading du Forex. Savoir quelles sont les causes du slippage peut permettre aux traders de minimiser le slippage négatif, tout en maximisant éventuellement le slippage positif. Ces concepts seront abordés dans cet article afin de vous expliquer les rouages du slippage sur le Forex. Nous vous fournirons également des conseils pour vous aider à en atténuer les effets défavorables.

QU’EST-CE QUE LE SLIPPAGE ?

Slippage il y a lorsque l’ordre d’un trader est exécuté à un cours différent de celui demandé. Ce phénomène a généralement lieu en période de volatilité, ainsi que lorsque les ordres ne peuvent être appariés aux cours désirés.

Sur le Forex, le slippage a tendance à avoir mauvaise réputation, alors que ce phénomène normal peut se révéler bénéfique aux traders. Lorsque les ordres de transaction sont transmis pour exécution à un fournisseur de liquidité ou à une banque, ils sont exécutés au meilleur cours disponible, qu’il soit ou non inférieur ou supérieur au cours demandé.

Nous allons vous expliquer ce concept au travers d’un exemple : supposons que nous souhaitons acheter la paire EUR/USD au cours actuel de 1.3650. Lors de l’exécution de l’ordre, trois scénarios sont envisageables : pas de slippage, slippage positif ou slippage négatif. Nous vous détaillons ces trois scénarios ci-dessous.

EXEMPLES DE SLIPPAGE SUR LE FOREX

SCÉNARIO NO 1 (PAS DE SLIPPAGE)

L’ordre est transmis, et le meilleur cours (à l’achat) disponible est de 1.3650 (exactement le cours demandé) ; l’ordre est alors exécuté à 1.3650.

SCÉNARIO NO 2 (SLIPPAGE POSITIF)

L’ordre est transmis, et le meilleur cours (à l’achat) disponible passe soudainement à 1.3640 (10 pips en dessous du cours demandé) ; l’ordre est alors exécuté au meilleur cours, à 1.3640.

SCÉNARIO NO 3 (SLIPPAGE NÉGATIF)

L’ordre est transmis, et le meilleur cours (à l’achat) disponible passe soudainement à 1.3660 (10 pips au-dessus du cours demandé) ; l’ordre est alors exécuté à 1.3660.

Le slippage, c’est lorsque que l’ordre est exécuté à un cours différent de celui figurant sur le ticket d’ordre.

QUELLES SONT LES CAUSES DU SLIPPAGE ET COMMENT L’ÉVITER ?

Quelles sont donc les causes du slippage, et pourquoi les ordres ne peuvent-ils pas être exécutés au cours demandé ? Il nous faut revenir aux fondamentaux des marchés : les acheteurs et les vendeurs. Pour chaque acheteur associé à un cours et à une taille de trade particuliers, il doit y avoir un vendeur associé au même cours et à la même taille de trade. C’est le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs qui provoque la fluctuation des cours.

Revenons au Forex. Supposons que nous souhaitions acheter 100 000 unités sur la paire EUR/USD à 1.3650, mais qu’il n’y a pas suffisamment de personnes (voire pas du tout) prêtes à vendre leurs euros contre 1.3650 dollar américain. Notre ordre est donc exécuté au(x) meilleur(s) cours suivant(s) et nous achetons donc ces euros à un cours plus élevé, entraînant ainsi un slippage négatif.

S’il y avait eu énormément de personnes souhaitant vendre leurs euros lors de la soumission de notre ordre, nous aurions été en mesure de «trouver» un vendeur disposé à les vendre à un cours inférieur à celui que nous avions demandé, entraînant ainsi un slippage positif.

Les traders peuvent également faire l’objet de slippage dans le cadre de l’utilisation de stop-loss « normaux » chaque fois que le niveau de stop-loss ne peut être respecté. Il existe toutefois des «stop-loss garantis», différents de ces stop-loss normaux. Les stop-loss garantis seront respectés au niveau fixé et exécutés par le courtier quelle que soit la situation sur le marché sous-jacent. En substance, le courtier assumera toute perte encourue du fait du slippage. Toutefois, les stop-loss garantis sont généralement assortis d’une prime à verser en cas de déclenchement.

QUELLES SONT LES PAIRES DE DEVISES LES MOINS SUJETTES AU SLIPPAGE ?

Dans des conditions de marché normales, les paires de devises les plus liquides sont les moins sujettes au slippage, par exemple les paires EUR/USD et USD/JPY. Toutefois, en cas de volatilité sur les marchés, par exemple avant ou lors de la publication de données importantes, même ces paires de devises volatiles peuvent être sujettes au slippage.

L’actualité et les publications de données peuvent fortement augmenter la volatilité. Pour vous préparer à affronter ces marchés volatils, lisez attentivement nos conseils pour trader les paires de devises les plus volatiles ou téléchargez notre guide de trading pour les débutants sur le marché des changes.

