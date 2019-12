Comment utiliser les bandes de Bollinger pour trader le Forex

Les bandes de bollinger sont utilisés par les traders techniques sur tous les marchés financiers, y compris le Forex. Cet article présentera les Banques de Bollinger et comment ils aident les traders dans l'analyse technique. Il fournira également un aperçu des meilleures stratégies et des conseils pour trader le Forex avec les bandes de Bollinger - y compris le trading de la tendance et la compression de Bollinger.

QU'EST-CE QUE LES BANDES DE BOLLINGER ET COMMENT FONCTIONNER-T-ELLES ?

Les bandes de Bollinger sont un indicateur d'analyse technique polyvalent largement utilisé par les traders. John Bollinger a d'abord développé cet indicateur comme solution pour trouver des sommets et des creux relatifs sur des marchés dynamiques. L'indicateur lui-même est composé d'une bande supérieure, d'une bande inférieure et d'une moyenne mobile.

Les deux bandes sont placées à deux écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile (généralement 20 périodes). En utilisant deux écarts-types, 95% du prix seront contenues entre les deux bandes.

En règle générale, les prix sont dits surachetés lorsqu'ils touchent la bande supérieure et survendus lorsqu'ils atteignent la bande inférieure.

À mesure que le prix oscille entre les deux bandes, celles-ci deviennent un excellent outil pour mesurer la volatilité. Lorsque les bandes se contractent, cela indique qu’il y a moins de volatilité sur le marché, ce qui est une excellente indication pour utiliser une stratégie de range.

A l’inverse, les bandes de Bollinger s’écarteront lorsque le marché deviendra plus volatil. À ces moments, les traders peuvent utiliser une stratégie de cassure ou une stratégie de tendance.

COMMENT TRADER LE FOREX AVEC LES BANDES DE BOLLINGER

Il existe plusieurs techniques différentes pour trader avec les bandes de Bollinger le marché des changes. Les plus populaires sont:

En utilisant la tendance du marché : les traders peuvent identifier les signaux d'entrée en utilisant les bandes comme support et résistance . Les « squeezes » des bandes : Application des indications de volatilité des bandes

1) TRADER LA TENDANCE

Graphique hebdomadaire EUR/USD :

Le graphique ci-dessus montre le graphique EUR/USD dans une tendance haussière - représenté par des sommets et des creux de plus en plus élevés. En utilisant l'indicateur Bollinger Band®, la bande inférieure est considérée comme un support. Lorsque le prix touche la bande inférieure, les traders l'utilisent comme un signal pour entrer à l’achat. Cette stratégie fonctionne à la fois pour les tendances à la hausse et à la baisse. Les niveaux de prise de profit (limite) sont généralement tirés des bandes supérieures et inférieures selon la tendance. Dans cet exemple, la bande supérieure sera utilisée comme niveau de profit.

En résumé, trader la tendance avec les bandes de Bollinger est relativement simple:

Identifier la tendance du marché.

Utilisez des bandes supérieures et inférieures conjointement avec le mouvement des prix pour identifier les points d'entrée .

Utiliser les bandes supérieure et inférieure respectives comme objectifs du cours.

2) TRADER LES SQUEEZES DES BANDES DE BOLLINGER

Graphique hebdomadaire EUR/USD:

Comme mentionné précédemment, lorsque les bandes se contractent, la volatilité s’affaiblit et vice versa. Le « squeeze » de Bollinger recherche des sorties au-dessus / en dessous des bandes en fonction de la tendance à utiliser comme signaux d'entrée.

Surligné en vert sont ces évasions dans une tendance haussière. Les traders chercheront à entrer dans les cercles verts indiqués. Après chaque entrée, on peut voir que les bougies suivent la bande supérieure. Après la clôture de la bougie à l’extérieure de la bande supérieure, les bandes s’écartent, ce qui indique une plus grande volatilité sur le marché.

Les cercles ombrés noirs illustrent le point auquel les traders chercheront à sortir de la tendance avant de rechercher d'autres signaux de cassure.

Pour résumer, le trading des « squeezes » des bandes :

Rechercher un marché avec une faible volatilité (bandes qui se contractent )

Attendre la cassure de la bande supérieure / inférieure

Clôturer vos positions lorsque le prix revient à la moyenne mobile

