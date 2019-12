Trader avec le sentiment: utiliser le Sentiment Client IG

Trader avec le sentiment du marché peut aider à identifier les tendances cachées du marché qui ne sont pas forcément évidentes pour les traders débutants. DailyFX fournit en temps réel le sentiment des traders basées sur toutes les positions des clients du broker IG, sur le marché des changes, des matières premières, les cryptomonnaies et les indices boursiers. Il agit comme un signal contrarian. Une stratégie de trading sur le sentiment consiste à trader dans la direction opposée de la foule à chaque fois que le sentiment indique un fort biais directionnel. Cela peut sembler contre-intuitif, mais est bien fondé et sera expliqué dans cet article.

Points de discussion sur cet article concernant le Sentiment client IG:

Qu'est-ce que le sentiment client IG ?

Pourquoi le sentiment du client est-il un indicateur contrariant ?

Comment créer une stratégie de trading basée sur IG CS

En savoir plus sur le trading avec sentiment

Qu'est-ce que le sentiment client IG?

IG Client Sentiment, ou IG CS, donne un aperçu du positionnement de tous les traders particuliers tradant chez IG. Il permet à n’importe qui de voir où se positionnent la majorité des traders, s’ils sont plutôt long (acheteur) ou court (vendeur). Les traders peuvent accéder aux données du Sentiment client IG à l'aide de notre outil interactif avec possibilité de filtrer les marchés et les classes d'actifs.

Le sentiment client IG (IG SC) permet de savoir ou va la foule afin de spéculer dans le sens opposé. Tout cela est rendu possible par les données précises et en temps réel d’IG sur les marchés les plus fréquemment négociés et qui peuvent être utilisés dans n’importe quelle stratégie de sentiment.

Il est essentiel de noter que les traders ne doivent pas trader uniquement en fonctionnement du positionnement des traders, mais doivent associer le sentiment du marché à une analyse technique et garantir que la taille de position soit appropriée (par rapport à la taille du compte).

Pourquoi le Sentiment Client IG est un indicateur contrariant ?

Avant de mettre en place une stratégie de trading avec le sentiment, il est indispensable de comprendre la logique contrarienne derrière le Sentiment Client IG.

Le Sentiment Client IG est considéré comme un indicateur contrariant pour deux principales raisons :

Trading contre la tendance : La majorité des traders particuliers sont des traders de contre tendance. Malheureusement, cela semble être plus en raison de la nature humaine plutôt que logique puisque ce constat est le même depuis la nuit des temps . Ces traders tentent de spéculer sur un renversement des marchés lorsque le momentum de la tendance est au plus fort . Pourtant, cela va totalement à l’encontre du concept fondamental qui est « la tendance est votre ami ». Sorti r du marché : Si le marché est à la hausse et que le sentiment est extrêmement baissier (short) , tous ces traders qui short le marché devront faire l'inverse pour fermer leurs position s , (soit un rachat) . Qu'il s'agisse d'un stop ou d'une limite, ou de la fermeture manuelle de la position , la fermeture d’une position short revient à acheter, ce qui doit soutenir les prix à la hausse. Si les traders vendeurs à découvert dépassent de manière significative les traders acheteurs , ils devront finir par acheter pour fermer leurs positions, créant ainsi un e hausse du marché bénéfique pour les traders longs .

Comment créer une stratégie de trading basée sur leSentiment client d’IG

Cette section consiste à expliquer comment intégrer le Sentiment Client IG dans une stratégie de trading. Les étapes sont énumérées ci-dessous:

Utilisez le Sentiment Client IG pour trouver le marché et la direction du trade Le marché est-il en range ou en tendance ? Superposez les positions nettes longues/courtes sur un graphique du prix

1) Utilisez le Sentiment Client IG pour trouver le marché et la direction du trade

Les traders peuvent regarder le Sentiment en premier ou ils peuvent effectuer une analyse technique et / ou fondamentale puis regarder le Sentiment comme confirmation de leur analyse.

Cependant, utiliser le Sentiment comme point de départ peut être extrêmement utile, car il peut indiquer quel marché négocier et dans quelle direction, avant même que toute autre analyse ne soit effectuée. Ensuite, les traders peuvent réaliser une analyse technique standard afin d’identifier des points d'entrée et de sortie.

Trouver le marché et la direction: Focalisez-vous sur les marchés affichant des positions extrêmes. Un marché en tendance haussière combiné à un positionnement des clients fortement vendeurs est un important signal haussier. A l’inverse, un marché en tendance baissière combiné à un positionnement des clients fortement acheteurs est un important signal baissier.

Utiliser le Sentiment Client IG pour trouver un biais directionnel clair

Le tableau récapitulatif du Sentiment Client IG ci-dessous montre le nombre de traders particuliers détenant des positions longues (acheteuses) et courtes (vendeuses) sur chaque marché.

Les traders doivent être se focaliser sur les marchés ayant un nombre de positions longues ou courtes extrêmement importantes afin d’avoir les signaux les plus clairs. Dans l’exemple ci-dessous, il y a un chiffre relativement extrême de 73% d’acheteurs sur la paire EUR/GBP (le pourcentage en bleu est la proportion de traders acheteurs et le pourcentage en rouge correspond à la proportion de traders vendeurs).

Une façon simple pour identifier les marchés avec des positionnements « extrêmes » est d’identifier les marchés avec un ratio entre les deux camps (acheteurs et vendeurs) de 2. Lorsqu’il y a deux fois plus d’acheteurs que de vendeurs (ou vice-versa), c’est-à-dire plus de 66% de positions acheteuses (ou vendeuses), le signal du Sentiment est plus intéressant.

Par conséquent, avec 73% des traders étant acheteurs sur l’EUR/GBP, cela indique que pour chaque trader détenant une position courte, il y a 2,88 traders détenant une position longue, ce qui représente un déséquilibre important dans le positionnement.

Signaux de trading générés par le Sentiment Client IG

Tendance du marché Ratio entre positions longues et courtes Signal Haussière -2 Long Baissière +2 Short Haussière +2 Mitigé Baissière -2 Mitigé

A ce stade, nous savons quel marché négocier et avons connaissance de la direction à suivre. Mais il y a d'autres facteurs à analyser et ceux-ci sont explorés dans la suite de l'article.

2) Le marché est-il en range ou en tendance ?

Marchés en tendance: la nature humaine nous tente à spéculer sur un renversement du marché, c’est pourquoi les traders les moins expérimentés (les particuliers) vendent les marchés haussiers et achètent les marchés baissiers.

Marchés en range: dans des marchés qui oscillent dans un range (de préférence à faible volatilité), vendre au plus haut et acheter au plus bas est logique.

Pour revenir à l'exemple de l’EUR/GBP, après avoir réalisé que la plupart des traders particuliers sont longs, nous pourrions imaginer que ce positionnement est celui à privilégier. Cependant, cela n’était pas le cas.

En regardant le graphique de l’EUR/GBP ci-dessous, il est clair que la tendance est clairement baissière malgré le fait que les particuliers soient depuis longtemps positionnés à l’achat. Cela semble contre-intuitif mais renforce l'idée que les traders particuliers ont plutôt tendance à spéculer sur un renversement des tendances.

Lorsqu’un trader particulier négocie avec les signaux du Sentiment, celui lui permet d’éviter de se positionner à contre tendance lorsquele positionnement des particuliers est extrême.

3) Superposez les positions nettes longues/courtes sur un graphique du prix

Pour faciliter l'analyse, DailyFX fournit un rapport complet sur les principaux marchés, montrant le sentiment IG superposé au prix. Pour obtenir le rapport complet, accédez à la page du Sentimentet cliquez sur le bouton vert intitulé « Rapport Sentiment Client IG ».

Le rapport produit un graphique des prix pour chaque marché avec le sentiment superposé au même graphique. Il comprend également un paragraphe qui cite tous les chiffres clés du sentiment avant de fournir le biais de trading à privilégier (haussier, mixte ou baissier).

Une autre caractéristique utile et souvent négligée du rapport est le changement du nombre de positions longues et courtes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile aux traders lorsque les mouvements récents du sentiment sont importants et se déplacent à l'inverse du sentiment général. Ces changements peuvent indiquer un renversement du sentiment général et donc du marché.

Une fois le rapport ouvert, faites défiler vers le bas pour trouver le marché souhaité. Les traders trouveront un graphique et un court résumé des chiffres clés du Sentiment.

La partie supérieure du diagramme montre comment les prix ont évolué (bougies vertes et rouges) et la ligne de sentiment bleue / rouge indique quand les traders sont majoritairement longs / courts. S'il y a une grande distance entre la ligne de sentiment et le prix, cela peut être considéré comme un signal de trading dans le sens de la tendance du marché.

Dans le graphique ci-dessus, le prix est dans une forte tendance baissière et le sentiment indique plus de trois fois plus de traders longs pour un trader short. Cette combinaison peut donc être considérée comme un signal baissier.

La partie inférieure du graphique montre simplement le nombre réel du nombre de positions courtes et longues. Etant donné que les traders sont devenus de plus en plus longs, il n'est pas surprenant de voir la ligne bleue bien au-dessus de la ligne rouge pendant longtemps.

Bien que le Sentiment Client IG soit un outil utile, cela ne signifie pas qu'il est parfaitement prédictif. Les traders devraient toujours chercher à utiliser une solide gestion des risques, même avec l'aide de IG CS.

EN SAVOIR PLUS SUR LE TRADING AVEC SENTIMENT