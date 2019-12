John Bollinger sur les Bandes de Bollinger : les principaux outils de trading FOREX

PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION DE JOHN BOLLINGER:

I ntroduction aux bandes de Bollinger

Outils clés pour les traders le Forex

U tiliser les bandes de Bollinger pour trouver de nouvelles opportunités

Pourquoi les bandes de Bollinger sont-elles plus populaires que jamais ?

Puissance et pertinence durables

INTRODUCTION AUX BANDES DE BOLLINGER

Les bandes de Bollinger peuvent être appliquées sur tous les marchés financiers et sur la plupart des unités de temps, comme les unités de temps horaires, journalier, hebdomadaire ou encore mensuelle. La seule exigence est qu'il y ait suffisamment de liquidité pour voir le prix fluctuer à l’intérieur de chaque chandelier. Bien que largement applicables, les bandes de Bollinger sont particulièrement efficaces pour trader le Forex.

OUTILS CLÉS POUR LES TRADERS FOREX

Pourquoi les bandes de Bollinger et le Forexfont-ils un si bon combo? Parce que le Forex est une forme de trading par paires. Chaque transaction implique une position acheteused’une devise et une position vendeuse d’une autre. Par exemple, le GBP/USD implique d'être long sur la livre sterling et court sur le dollar américain.

Toutes les paires présentent une propriété statistique connue sous le nom de stationnarité qui est au cœur du concept d'écart type, la force motrice derrière les bandes de Bollinger. Voir le graphique GBP / USD ci-dessous pour un exemple.

Utiliser les bandes de Bollinger pour trouver de nouvelles opportunités

Il y a des années, quelques traders m'ont approché lors d'un séminaire MTA et m'ont dit à quel point mes outils étaient efficaces dans leur travail. Quand j'ai demandé ce qu'ils tradaient, ils m’ont dit des paires d'actions. Ils utilisaient les bandes de Bollinger pour identifier les cas où le ratio entre les deux actions s’écartait trop loin de la « normale », dans le but de spéculer sur un retour à la moyenne.

Cette rencontre a stimulé certaines recherches de ma part, et il s'est avéré que les traders avaient raison: les bandes de Bollinger sont assez efficaces pour identifier les opportunités de trading sur des paires. J'ai conclu que c'était principalement vrai parce que les paires présentaient une stationnarité. Qu'est-ce que la stationnarité? En statistiques, c'est là où une série chronologique est centrée sur une valeur fondamentale à long terme.

Les stocks individuels ne présentent pas de stationnarité. Ils peuvent atteindre des hauteurs inimaginables ou s'écraser à zéro,alors que les paires d’actions sont la plupart du temps stationnaires. C'est plus souvent vrai que faux pour les matières premières, où les coûts de production ont tendance à ancrer les prix au fil du temps, un autre domaine où les bandes de Bollinger sont très populaires.

Au cours des années suivantes, j'ai observé maintes et maintes fois qu'en utilisant rien de plus que les bandes de Bollinger,% b et BandWidth, les traders du Forex ont été en mesure de faire de bons appels sur le marché, ce qui a été une démonstration intéressante et satisfaisante de la puissance de ces outils.

Pourquoi les bandes de Bollinger sont-elles plus populaires que jamais?

Les bandes de Bollinger ont continué de gagner en popularité sur le Forex, car de nombreuses autres classes d'actifs négociables sont devenues de plus en plus corrélées au fil des ans. De nombreux traders et gestionnaires de portefeuille individuels se sont tournés vers le Forex comme une option intéressante pour la diversification. Des outils comme les bandes de Bollinger, qui aident à évaluer l'action des prix relatifs, peuvent être une option puissante pour les classes d'actifs volatiles comme le marché des changes.

Puissance et pertinence durables

Un aspect intéressant des bandes de Bollinger est que pratiquement aucun pouvoir de prédiction des bandes de Bollinger et des outils associés n'a été diminué au fil des ans, malgré les nombreuses remises en question de l’indicateur par la communauté. Comment est-ce possible? Les bandes de Bollinger ne sont-elles pas extrêmement populaires aujourd'hui? Cela ne veut-il pas dire qu'ils ne devraient plus aussi bien fonctionner ?

La raison principale pour laquelle elles fonctionnent toujours est que les bandes de Bollinger sont construites sur des principes premiers qui ont et resteront au cœur des marchés, pour le Forex et au-delà.

Une deuxième raison importante est que les bandes de Bollinger sont un outil, pas un système de trading. Cela signifie qu'ils ne sont pas utilisés d’une seule manière. Elles peuvent être implémentées dans n’importe quelle stratégie de trading.

Bon trading,

John Bollinger

À propos de John Bollinger

John Bollinger, CFA, CMT, est le président et fondateur de Bollinger Capital Management, Inc., une société de gestion de placements qui fournit des services de gestion de fonds pour les particuliers et les institutionnels.

Il est surtout connu pour avoir développé Bollinger Bands®. Les traders et investisseurs du monde entier utilisent les bandes de Bollinger pour évaluer l'action des prix attendue sur les marchés financiers, et les bandes sont présentées sur la plupart des logiciels et des sites Web de cartographie financière. Son livre Bollinger sur les bandes de Bollinger a été traduit en douze langues.

M. Bollinger est le récipiendaire du prix à vie de la Technical Securities Analysts Association de San Francisco pour ses réalisations exceptionnelles en analyse technique, du prix annuel 2005 de la CMT Association pour sa contribution exceptionnelle au domaine de l'analyse technique et du prix IFTA 2015 Lifetime Achievement Award.

www.BollingerBands.com fournit du matériel éducatif concernant les bandes de Bollinger.