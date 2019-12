L'analyse du sentiment des participants sur le Forex peut être un outil utile pour aider les traders à comprendre et à agir sur le comportement des prix. Bien que l’analyse technique et l’analyse fondamentale restent les plus importants pour analyser un marché, avoir une idée du consensus du marché peut donner des renseignements utiles aux traders. Dans cet article, nous allons décrire à quoi correspond l’analyse du sentiment du marché, son lien avec le trading et les principaux indicateurs de ce sentiment.

A quoi correspond l’analyse du sentiment sur le Forex ?

L’analyse du sentiment peut être convertie directement en paires de devises, même si elle n’est pas propre au marché des changes. Les investisseurs contrarian rechercheront où se positionne la foule pour acheter ou vendre une paire de devises spécifique, dans le but de prendre position dans le sens opposé de la foule.

Comment analyser le sentiment pour trader le Forex ?

Un exemple concret de la manière dont l’analyse du sentiment peut être appliquée au trading sur le Forex est la chute du GBP/USD à la suite du vote en faveur du Brexit en 2016. Un sentiment négatif s’est répandu sur le marché faisant tomber la livre sterling à son plus bas niveau en 31 ans face au dollar. Après un sentiment globalement positif l’année suivante (2017), le sentiment négatif a redominer une bonne partie de 2018 avant que les prix ne recommencent à augmenter en 2019.

Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage de positions « short » sur l’EUR/GBP. L’indicateur montre qu’il y avait 21,9% des traders long soit un ratio de traders short/long de 3,58 pour 1. Le graphique montre en bleu lorsque les traders particuliers chez IG sont majoritairement à l’achat (long) et en rouge lorsqu’ils sont majoritairement court (short).

Une amélioration du sentiment peut signifier qu'il ne reste que peu de traders pour continuer à pousser la tendance à la hausse. Dans ce cas, les acheteurs devront être prudents, car le marché pourrait se retourner. A partir de ce moment-là,

Un prix en baisse pourrait marquer le début d’une tendance baissière, ce qui ferait tomber le sentiment. Le graphique ci-dessous montre un exemple de la paire EUR/USD avec un sentiment positif des traders.

Comment utiliser les indicateurs de sentiment

Les indicateurs de sentiment sont des représentations numériques ou graphiques de la façon dont les opérateurs de marché sont positionnés ou penses du marché. Cela peut être par exemple le pourcentage de transactions dans un certain sens sur un marché. Par exemple, 70% des traders longs et 30% des traderscourtssignifierait simplement que 70% des traders sont à l’achat sur la paire de devises.

Les meilleurs indicateurs de sentiment pour trader le Forex incluent le sentiment des clients d'IG (comme le montrent les graphiques ci-dessus) et le rapport de l'engagement des traders (COT).

Sentiment client IG

Le Sentiment Client IG peut être un outil utile à intégrer à votre stratégie de trading. Il permet d’avoir une idée précise du positionnement de la foule des traders particuliers sur un marché donné. Pour en savoir plus sur cet indicateur et sur la manière dont il peut vous aider à trader, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus.

Rapport des engagements des opérateurs (Commitments of Traders)

Le Commitments of Traders (COT) publié chaque semaine par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), est établi à partir des positions des traders sur le marché des future des matières premières. Ce rapport permet d’avoir une idée de l'engagement des différents groupes de traders (banques, entreprises, hedge funds, particuliers). Le rapport de la CFTC est publié chaque vendredi à 15 h30 (heure de New York), et peut constituer un signal de marché utile.

En apprendre plus sur l’utilisation du Sentiment pour trader

Pour plus d'informations sur le sentiment du marché, consultez les prévisions de 2019 comme étant une année de« RISK-OFF » selon le Sentiment, et n'oubliez pas de vous référer à l’indicateur Sentiment Client IG pour connaître en temps réel le positionnement des traders particuliers.