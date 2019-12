Quand acheter et vendre sur le Forex ?

Presque chaque trader a un style et une stratégie uniques en matière d’achat et de vente de devises. En effet, le marché des changes étant l’un des marchés les plus importants et les plus liquides au monde, les techniques de trading sont multiples.

Savoir quand acheter et vendre des devises dépend de plusieurs facteurs, mais le volume a tendance à être plus conséquent en période de volatilité sur les marchés, ce phénomène étant associé à un risque accru. Cet article aborde les concepts d’achat et de vente de devises accompagné d’exemples pratiques et vous présente des ressources complémentaires vous permettant d’acquérir de l’expérience en matière de trading du Forex.

ACHETER ET VENDRE DES DEVISES : DE QUOI S’AGIT-IL ?

Acheter et vendre des paires de devises revient à anticiper l’appréciation ou la dépréciation d’une devise par rapport à une autre. Le trade peut alors reposer sur l’analyse technique ou l’analyse fondamentale. Une fois les bases posées, le trader examine d’autres aspects techniques et fondamentaux. S’en suivent les niveaux d’entrée et de sortie, sans dévier de son approche en matière de gestion du risque.

Plusieurs facteurs influent sur le cours des paires de devises et peuvent aider les traders à déterminer quand acheter ou vendre, à savoir :

Les événements politiques

L’instabilité du gouvernement, la corruption et les remaniements gouvernementaux peuvent avoir un effet sur la valeur d’une devise – par exemple, l’élection du président Donald Trump a entraîné une appréciation du dollar américain !

La politique économique

En ce qui concerne les fondamentaux, les traders du Forex surveillent de près les données sur l’emploi, le PIB et les politiques monétaires et fiscales (entre autres), qui influent sur la valeur des devises. Notre calendrier économique présente les événements à venir susceptibles de secouer les marchés financiers.

L’analyse technique

Les traders techniques ont tendance à s’appuyer sur les niveaux clés (support et résistance), les tendances et autres indicateurs avant de se positionner.

COMMENT ACHETER ET VENDRE LA PAIRE EUR/USD

En prenant la paire de devises EUR/USD à titre d’exemple, nous allons vous expliquer comment et quand acheter ou vendre des devises. Supposons que vous souhaitiez vous positionner à l’achat sur la paire EUR/USD. Si l’euro s’apprécie par rapport au dollar américain une fois le trade initié, vous auriez réalisé un bénéfice (selon la commission et autres frais). Dans cet exemple, le trader achète des euros tout en vendant des dollars américains. Poursuivons. Si la position acheteuse sur la paire EUR/USD a été placée à 1.1300 et que le cours s’établit à 1.1504 à la clôture du trade, le profit réalisé est de 204 pips. Le graphique suivant vient illustrer nos propos.

Dans cet exemple, le trader s’est fondé sur les éléments techniques suivants :

Point d’entrée : l’étoile du matin, une figure en chandeliers japonais, constitue un point d’entrée potentiel, ce qui est confirmé par l’ indicateur RSI , qui envoie un signal de survente.

Point de sortie : les niveaux clés ont été utilisés pour déterminer le niveau de prise de bénéfices initial.

De la même manière, un trader fondamental pourrait se positionner sur la paire de devises USD/JPY sur la base d’événements politiques et économiques. Par exemple, si le trader fondamental s’attend à ce que la Fed augmente les taux d’intérêt, il suppose alors que cette hausse attirerait davantage d’investissements étrangers aux États-Unis, et par conséquent augmenterait la demande de devise nationale (USD). Le trader pourrait alors envisager de se positionner à l’achat en prévision d’une appréciation du dollar américain. Bien entendu, cela demeure hypothétique, car la théorie et les principes économiques ne se matérialisent pas toujours dans la vie réelle. Contrairement aux positions acheteuses, se positionner à la vente sur une paire de devises est légèrement plus complexe. Consultez notre article sur la vente à découvert sur le Forex pour en savoir plus.

COMPRENDRE LES ROUAGES DE LA GESTION DU RISQUE DANS LE CADRE DE POSITIONS VENDEUSES ET ACHETEUSES SUR LE FOREX

La gestion du risque revêt un caractère essentiel quant à la pérennité du trader sur le Forex. Il ne s’agit pas uniquement d’un ratio risque/rendement positif, mais également d’appréhender les éventuelles fluctuation de la volatilité. Les facteurs qui influent sur le cours des devises peuvent à certains moments avoir des répercussions significatives. Aussi est-il possible de gérer la prévention des effets défavorables sur votre trade par la mise en œuvre de techniques de gestion du risque appropriées. L’achat et la vente de devises peuvent se révéler complexes, il est par conséquent essentiel d’en appréhender les rouages, par exemple comment interpréter les cotations, avant d’initier un trade. Nous vous recommandons également de consulter notre guide du Forex pour traders débutants pour bénéficier d’une formation accélérée sur le trading du Forex.

LECTURES ET OUTILS COMPLÉMENTAIRES POUR ÉLARGIR VOS CONNAISSANCES SUR LE TRADING DU FOREX