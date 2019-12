Démystification du jargon du Forex : position acheteuse et position vendeuse

Il est essentiel pour tout trader débutant de comprendre les fondamentaux du positionnement à l’achat ou à la vente sur le Forex. Se positionner à l’achat ou à la vente revient à dire qu’un trader pense qu’une devise va s’apprécier (prendre de la valeur) ou se déprécier (perdre de la valeur) par rapport à une autre devise. Pour le dire simplement, lorsqu’un trader pense qu’une devise va s’apprécier, il se positionne à l’achat sur la devise sous-jacente, et lorsque le trader s’attend à ce que la devise se déprécie, il se positionne à la vente sur cette même devise.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les positions acheteuses et vendeuses pour trader le Forex et quand les utiliser.

TRADING DU FOREX : QU’EST-CE QU’UNE POSITION ?

Sur le Forex, une position est le montant d’une devise qui est détenue par une personne physique ou morale, qui est alors exposée aux fluctuations de la devise face à d’autres devises. La position peut être vendeuse (short) ou acheteuse (long). Une position présente trois caractéristiques :

La paire de devises sous-jacente La direction (achat ou vente) La taille

Les traders peuvent se positionner sur différentes paires de devises. S’ils estiment que le cours de la devise va s’apprécier, ils se positionnent à l’achat. La taille de leur position est fonction de leur capital et des exigences de marge. Il est essentiel que les traders utilisent le niveau de levier approprié.

DailyFX présente le sentiment client IG pour bénéficier d’une vision globale sur les positions des traders sur le Forex.

QU’EST-CE QU’UNE POSITION ACHETEUSE ET QUAND SE POSITIONNER À L’ACHAT ?

Une position acheteuse est un trade exécuté lorsque le trader table sur une appréciation de l’instrument sous-jacent. Par exemple, lorsqu’un trader exécute un ordre d’achat, il détient une position acheteuse sur l’instrument sous-jacent qu’il achète, dans notre exemple la paire USD/JPY. Il s’attend ici à ce que le dollar américain s’apprécie face au yen japonais.

Par exemple, un trader qui a acheté deux lots sur la paire USD/JPY détient une position acheteuse de deux lots sur la paire USD/JPY. Le sous-jacent est la paire USD/JPY, la direction est «à l’achat» et la taille est de deux lots.

Les traders recherchent des signaux d’achat pour initier des positions acheteuses.Les traders ont recours à des indicateurs pour rechercher des signaux d’achat et de vente afin de se positionner.

Prenons l’exemple d’un signal d’achat : le cours atteint un niveau de support.Sur le graphique ci-dessous, la paire USD/JPY baisse jusqu’à 110.274, mais teste ce niveau à de multiples reprises. Ce niveau de 110.274 devient un niveau de support et offre aux traders un signal d’achat chaque fois que le cours l’atteint.

L’un des avantages du marché des changes, c’est qu’il est ouvert 24 h/24, 5 jours par semaine. Certains préfèrent trader lors des séances principales, par exemple celles de New York et de Londres, et parfois celles de Sydney et de Tokyo, du fait de la liquidité accrue.

QU’EST-CE QU’UNE POSITION VENDEUSE ET QUAND SE POSITIONNER À LA VENTE ?

Une position vendeuse est l’inverse d’une position acheteuse. Lorsqu’un trader se positionne à la vente, il s’attend à ce que la devise sous-jacente se déprécie (perde de la valeur). Être vendeur sur une devise signifie vendre la devise sous-jacente en espérant que son cours diminuera à l’avenir, permettant au trader d’acheter cette même devise à un moment ultérieur, mais à un cours inférieur. Le gain est calculé en soustrayant le prix d’achat le moins élevé au prix de vente le plus élevé. Un exemple saura se révéler plus parlant : si un trader est vendeur sur la paire USD/JPY, il vend des dollars américains pour acheter des yens japonais.

Les traders recherchent des signaux de vente pour prendre des positions vendeuses. L’atteinte, par le cours de la devise sous-jacente, d’un niveau de résistance constitue un signal de vente courant. Un niveau de résistance correspond à un niveau que le sous-jacent a du mal à franchir à la hausse. Sur le graphique ci-dessous, la paire USD/JPY progresse jusqu’à 114.486 et a du mal à poursuivre sa progression. Ce niveau devient un niveau de résistance et offre aux traders un signal de vente chaque fois que le cours atteint 114.486.

Certains traders préfèrent trader uniquement pendant les principales séances, si bien que, si une opportunité se présente, ils peuvent exécuter leur trade pratiquement à n’importe quel moment lorsque le marché des changes est ouvert.

