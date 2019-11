Le NFP et le Forex : qu’est-ce que le rapport NFP et comment le trader ?

Le NFP et le trading du Forex : PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION

La publication des données sur l’emploi non agricole (« Non-Farm Payrolls », NFP) génère de la volatilité sur le marché des changes.

Le NFP mesure l’évolution mensuelle nette de l’emploi.

Les traders du Forex utilisent le calendrier économique afin de se préparer pour cette publication.

Qu’est-ce que le NFP ?

Le NFP est un indicateur majeur de l’économie américaine. Il représente le nombre de créations d'emplois, hors celles du secteur agricole, du gouvernement, des organismes à but non lucratifs, et ne recense pas non plus les employés de maison.

En règle générale, la publication du rapport NFP génère un regain de volatilité sur le marché du Forex. Ces données sont habituellement publiées le premier vendredi de chaque mois à 8 h 30 (heure de New-York). Cet article va vous expliquer le rôle du NFP dans l’économie et comment utiliser la publication de ces données sur une stratégie de trading du Forex.

EN QUOI LE RAPPORT NFP AFFECTE-T-IL LE FOREX ?

Les données du rapport NFP sont importantes, car elles sont publiées chaque mois, ce qui en fait un bon indicateur de la santé de l’économie américaine. Les données sont publiées par le Bureau of Labor Statistics. Pour prendre connaissance de la prochaine date de publication, consultez un calendrier économique.

L’emploi est un indicateur très important pour la Réserve Fédérale. Lorsque le chômage est élevé, les membres du comité de politique monétaire ont tendance à adopter une politique expansionniste (stimulante, avec des taux d’intérêt faibles). Une politique monétaire expansionniste cherche à augmenter la performance économique et le niveau d’emploi.

Aussi, si le taux de chômage est plus élevé que d’habitude, l’on suppose que l’économie tourne en dessous de son potentiel et les membres du comité tenteront de la stimuler. Une politique monétaire stimulante implique une baisse des taux d’intérêt et réduit la demande de dollars (flux monétaires provenant d’une devise à faible rendement). Pour savoir exactement en quoi cela consiste, consultez notre article sur l'impact des taux d’intérêt sur le Forex.

Le graphique ci-dessous montre à quel point le marché des changes peut être volatil à la suite de la publication du rapport NFP. Concernant le NFP paru le 8 mars 2019, le consensus tablait sur 180 000 (nouveaux emplois), mais les données ont été décevantes, avec seulement 20 000 nouveaux emplois. Par conséquent, l’indice Dollar (DXY) s'est déprécié et la volatilité a augmenté.

Les traders du Forex doivent prêter attention aux publications de données telles que le NFP. Leurs trades pourraient être perdants en raison de l’augmentation soudaine de la volatilité. Lorsque la volatilité augmente, les spreads font de même, et les spreads élevés peuvent entraîner des appels de marge.

QUELLES SONT LES PAIRES DE DEVISES LES PLUS IMPACTÉES PAR LE NFP ?

Le NFP est un indicateur du marché de l’emploi aux États-Unis. Par conséquent, les paires en dollar américain(EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, etc.) sont les plus exposées à la publication de ces données.

D’autres paires de devises voient également leur volatilité augmenter lors de la publication du NFP, et les traders doivent en avoir conscience, car leurs positions peuvent être coupées. Le graphique ci-dessous montre l’évolution du cours CAD/JPY lors d’une publication du NFP. Comme on peut le constater, l’augmentation de la volatilité peut sortir un trader de sa position, même s’il ne trade pas une paire de devises liée au dollar américain.

DATES DE PUBLICATION DU NFP

En règle générale, le Bureau of Labor Statistics publie le rapport NFP le premier vendredi de chaque mois à 8 h 30 (heure de New-York). Les dates de publication sont disponibles sur le site Internet du Bureau of Labor Statistics.

Compte tenu de la volatilité générée par la publication du NFP, nous vous recommandons d’utiliser une stratégie de pullback plutôt qu’une stratégie de breakout. Dans le cadre d’une stratégie de pullback, les traders doivent attendre que la paire de devises enregistre un retracement avant de placer un trade.

Sur la base du même exemple ci-dessus (NFP à 20 000, consensus à 180 000), nous anticipons une dépréciation du dollar américain. L’exemple ci-dessous porte sur la paire EUR/USD. Les données du NFP ayant été décevantes, nous prévoyons une hausse de la paire EUR/USD.

TRADER LES PUBLICATIONS DU NFP : MEILLEURS CONSEILS ET LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Voici quelques conseils à garder dans le coin de la tête lors des publications du NFP pour trader le Forex de manière avisée :

Le NFP est publié le premier vendredi de chaque mois. Les publications du NFP s’accompagnent d’une hausse de la volatilité et d’un élargissement des spreads, phénomènes qui ne se limitent pas aux paires en lien avec le dollar américain. Il peut être dangereux de trader les publications du NFP du fait de la hausse de la volatilité et de l’éventuel élargissement des spreads. Pour y remédier, ainsi que pour éviter d’être sorti du marché, nous vous recommandons d’utiliser un effet de levier approprié, voire ne pas en utiliser du tout.

Autres publications importantes à surveiller :

En règle générale, le NFP influence le marché, mais les données comme l’IPC (inflation), les taux des fonds de la Fed et la croissance du PIB sont tout aussi importantes.

