Dans cet article, vous allez apprendre à trader le Forex avec des certificats Turbo. Il est non seulement possible de trader les paires de devises les plus populaires et les plus liquides, par exemple les paires EUR/USD et GBP/USD, avec des CFD, mais également avec des certificats Turbo.

Sommaire de l’article :

Pourquoi trader le Forex avec des certificats Turbo ?

Trader le Forex à l’aide de l’analyse technique

USD Analyse technique de la paire EUR

Exemple de trade sur le Forex avec des certificats Turbo

Conclusion

Découvrez les différences entre les certificats turbo et les CFD

Outre les indices boursiers, les paires de devises majeures constituent des sous-jacents populaires auprès des traders, en raison de leur grande volatilité. Par ailleurs, le marché des changes est ouvert 24 h/24 chaque jour ouvrable. En parallèle, ce marché est moins sensible aux tendances et convient par conséquent bien aux traders court terme.

Les gains/pertes journaliers moyens y sont généralement inférieurs à 10 % et l’effet de levier peut être plus élevé que pour les indices. Cela peut notamment être le cas des certificats Turbo, étant donné que l’effet de levier est différent pour chaque certificat.

Pour en savoir plus sur le trading sur Forex, consultez l’article «Qu’est-ce que le Forex ?»

Trader le Forex à l’aide de l’analyse technique

En outre, il n’est pas nécessaire de s’adonner à d’autres méthodes d’analyse pour trader le Forex avec des certificats Turbo. Comme cela est le cas pour le trading avec des CFD, ou trading du Forex au taux spot, il est possible d’avoir recours à l’analyse technique. L’analyse technique permet aux traders d’établir des prévisions quant à l’évolution future du cours sans prendre en compte les facteurs fondamentaux.

Les analystes techniques sont nombreux à estimer que la plupart des facteurs fondamentaux finissent tôt ou tard par être intégrés dans le cours. Néanmoins, selon la situation et les préférences de chaque trader, l’analyse fondamentale ne doit pas être sous-estimée, notamment si le rôle de la politique monétaire s’avère déterminant. Avec les mesures qu'elles prennent, les banques centrales exercent une influence considérable sur les fluctuations du marché. Le sentiment peut également se révéler constituer une bonne méthode d’analyse.

Analyse technique de la paire EUR/USD

Comme en témoigne le graphique ci-dessous, la tendance baissière du cours EUR/USD semble être intacte en données journalières. Les deux moyennes mobiles principales se maintiennent au-dessus du cours et de la droite de tendance baissière. La tendance baissière pourrait néanmoins être déjà bien avancée, et un rebond puissant pourrait rapidement prendre forme. Les opérateurs de marché devront certainement garder un œil sur les principaux obstacles.

Les traders pourraient considérer un breakout à la hausse de la première droite de tendance comme une opportunité d’entrer en position acheteuse. Dans ce cas, le premier objectif potentiel serait la moyenne mobile 100 jours, qui se situe juste en dessous de 1.1110 pour le moment.

Découvrez les méthodes d’analyse technique les plus importantes avec l’Université DailyFX

Exemple de trade sur le Forex avec des certificats Turbo

Le scénario ci-dessus pourrait être adapté à l’utilisation d’un certificat Turbo long. Sur la plateforme de trading IG, la liste des certificats Turbo peut être affichée parallèlement au graphique (voir ci-dessous). Les certificats actuellement proposés sont visibles dans la liste située à gauche du graphique. Malgré l’absence de signal d’achat, jetons un coup d’œil à l’un des certificats Turbo long que nous pourrions utiliser.

Le premier certificat est assorti d’un niveau de désactivation à 1.1003 et d’un levier de 86, ce qui indique que la valeur du certificat augmente ou diminue de 86 % par tranche de 1 % d’évolution à la hausse ou à la baisse du cours EUR/USD. Il est clair que, contrairement aux indices, l’ampleur de la fluctuation des paires de devises est moins importante en pourcentage, mais le levier peut atteindre un niveau assez élevé.

Certificat Turbo long sur la paire EUR/USD dans la liste des ordres

Après avoir sélectionné un certificat Turbo, vous pouvez cliquer sur le masque des ordres. La profondeur de l’ordre y est notamment indiquée : elle expose la demande actuelle du certificat, ainsi que le volume requis.

Bien que cela puisse s’avérer important pour les opérateurs de marché orientés court terme, cela l’est moins pour les traders moyen terme. À cet endroit, vous pouvez également déterminer le niveau d’achat et le nombre de certificats. Le prix de votre ordre sera indiqué en conséquence.

Pour en savoir plus sur le coût total d’un certificat Turbo, consultez l’article suivant : « Comparaison de produits à effet de levier : certificats Turbo et options vanille»

Conclusion :

Voici ce que vous avez appris en lisant cet article :

Trader le Forex avec des certificats Turbo peut donner de bons résultats en raison de la forte liquidité du sous-jacent. Il est possible d’avoir recours à l’analyse technique des paires de devises. Les certificats Turbo peuvent être assortis d’un levier important, parfois supérieur à 100 %. Le trade peut facilement être mis en œuvre grâce à la profondeur de l’ordre et au masque des ordres.

