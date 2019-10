Dans cet article introductif, vous allez apprendre à trader le pétrole avec des certificats Turbo. Les traders ne sont pas nécessairement liés à une stratégie en particulier et peuvent utiliser leurs méthodes d’analyse habituelles.

Globalement, les certificats Turbo d'IG ne diffèrent que légèrement des CFD que propose également IG. En savoir plus sur les différences entre les certificats Turbo et les CFD.

Sommaire de l’article :

Pourquoi trader le pétrole avec des certificats Turbo ?

À l’image du cours de l’or, le cours du pétrole indique la valeur actuelle de cette matière première en dollars américains. Le pétrole est l’une des matières premières les plus tradées au monde ; par conséquent, sa liquidité est élevée. Les matières premières peuvent être analysées de différentes manières, mais presque tout le monde sait qu’elles ont en commun une forte dépendance aux anticipations de l’offre et de la demande, ainsi qu’au niveau du dollar américain.

Comme il est généralement très difficile d’évaluer les anticipations de l’offre et de la demande fondamentales, surtout lorsque des bouleversements à court terme se produisent en raison de risques géopolitiques, de nombreux traders du pétrole se concentrent sur l’analyse du dollar américain, sur l’analyse technique et sur l’analyse des stocks de pétrole brut. Il existe également des indicateurs de sentiment bien connus, comme le rapport sur l’engagement des traders (COT).

Dans cet article, nous nous pencherons principalement sur l’analyse technique. Pour en savoir plus du point de vue de l’analyse fondamentale, consultez les articles que nos analystes publient régulièrement dans la section «Actualités des marchés».

Le trading du pétrole avec des certificats Turbo peut permettre aux traders de tirer profit d’opportunités lucratives, que le marché soit haussier ou baissier.

Trader le pétrole à l’aide de l’analyse technique

Dans cet article, nous allons analyser le cours du pétrole à l’aide de l’analyse technique et essayer de repérer quelques opportunités de trades. Comme toujours, l’analyse technique consiste à reconnaître la phase dans laquelle le cours se trouve actuellement. S’agit-il d’une tendance baissière, d’une tendance haussière ou d’une consolidation ?

C’est de ce constat que découle la stratégie de trading. Nous utilisons les moyennes mobiles, qui constituent un indicateur de tendance, ainsi que les figures chartistes. En outre, à des fins de confirmation, il est possible de consulter l’indice Dollar US selon le cas. Toutefois, l’analyse de cet indice est généralement plus importante à plus long terme. Quoi qu’il en soit, s’il confirme la tendance actuelle, cet indice peut la conforter.

Analyse du cours du pétrole avec les moyennes mobiles

Le graphique en bougies journalières ci-dessous représente le cours du pétrole brut américain, le WTI. En données journalières, il nous faut déterminer comment se présente l’évolution du cours à moyen terme. Les moyennes mobiles nous aideront à y parvenir. Elles montrent que

pendant un certain temps, aucune tendance n’est réellement identifiable La consolidation pourrait être bien avancée, car les moyennes mobiles continuent de se contracter.

La consolidation est une phase durant laquelle il est difficile de placer des trades. Une tendance est toujours préférable parce qu’alors la direction est établie. Mais, au moins, une consolidation peut être suivie d’une explosion à la hausse. À cet égard, de nombreux traders se concentrent également sur la prise de position lors de l’explosion à la hausse, car ils s’attendent à ce que la tendance s’amorce ou se poursuive. Certaines figures chartistes peuvent également aider.

Source : plateforme de trading IG

Trading de breakout

Un mouvement impulsif peut être baissier. Bien que nous ayons déjà observé des mouvements impulsifs haussiers, ces derniers étaient dus à un rejet géopolitique à court terme. Cet exemple souligne clairement que les traders, quel que soit le type d’analyse auquel ils ont recours, doivent respecter leurs principes en matière de money management et de gestion du risque. Il est ainsi possible d’utiliser un ordre avec stop-loss ou de gérer le risque au niveau de la taille des positions. Revenons-en à l’analyse. Apparemment, le récent pic haussier n’a pas duré.

Les moyennes mobiles sont repassées dessous et le cours du WTI vient tester la droite de tendance qui relie les derniers creux enregistrés. Il est donc possible que l’impulsion s’oriente à la baisse si le cours parvient à enfoncer cette droite de tendance. Dans ce cas, l’analyse nous aurait donné une seule direction possible : à la baisse (position vendeuse).

Trading sur le pétrole avec des certificats Turbo sur la plateforme de trading IG

Le retournement à la baisse de la phase de consolidation décrit plus haut n’a pas encore eu lieu, mais pourrait constituer une bonne opportunité de trade sur le pétrole avec des certificats. L’offre d’IG compte plusieurs certificats Turbo short, notamment un assorti d’un levier de 30, ce qui signifie qu’une fluctuation de 1 % du cours du WTI entraîne une évolution de 30 % de la valeur du certificat, à la hausse comme à la baisse.

Le niveau de désactivation se situe juste au-dessus de 57 $ le baril. Ce niveau se trouve au-dessus de la plupart des moyennes mobiles et devrait par conséquent constituer une bonne couverture technique. Les traders peuvent également clôturer manuellement leurs trades plus tôt pour limiter davantage le risque. Dans le masque des ordres, les traders peuvent également prendre connaissance de la profondeur du marché. Cette caractéristique est particulière aux produits négociés en Bourse et peut fournir aux traders davantage de renseignements sur le positionnement des autres. Une hausse de la demande de contrats short pourrait renforcer la tendance baissière à court terme.

Conclusion : trader le pétrole avec des certificats Turbo

Voici ce que vous avez appris en lisant cet article :

Le trading du pétrole avec des certificats Turbo ne diffère guère du trading sur CFD. L’analyse technique du cours du pétrole est simple, et ce véhicule est extrêmement liquide. Une stratégie s’appuyant sur les moyennes mobiles et la reconnaissance des figures peut constituer un bon point de départ pour les traders. La plateforme IG est simple d'utilisation et intuitive.

