Dans cet article introductif, vous allez apprendre à trader l’or avec des certificats Turbo. Pour savoir ce qu’est un certificat Turbo et quelles en sont les différences par rapport aux CFD et autres produits dérivés, consultez nos autres articles à ce sujet.

Comme cela est le cas pour les CFD, tout sous-jacent peut en principe être tradé avec un certificat Turbo. Il existe toutefois quelques différences à garder à l'esprit.

Sommaire de l’article :

Pourquoi trader l’or avec des certificats Turbo ? Trade sur l’or avec l'analyse technique Stratégie de trading de l’or avec les moyennes mobiles Trading de breakout Trading sur l’or avec des certificats Turbo sur la plateforme de trading IG Conclusion

Découvrez les différences entre les certificats turbo et les CFD

Pourquoi trader l’or avec des certificats Turbo ?

Sur le long terme, l’or est considéré comme un actif de couverture dans un portefeuille. Il s’agit donc d’un actif associé à une devise forte, si vous préférez. Toutefois, à court et moyen termes, les cours de l’or sont déterminés par les gros titres, à l’image des actions et de tous les autres sous-jacents. Il existe des tendances et des consolidations.

Étant donné que le cours de l’or est négativement corrélé avec le dollar américain, son analyse peut se révéler encore plus simple. Les exceptions sont la règle. Dans des périodes comme celles que nous traversons actuellement, où le risque de marché et de récession est plus élevé, le cours de l’or peut également augmenter alors que le cours du dollar américain n’évolue pas. Il se comporte alors comme une valeur refuge, pour ainsi dire. Toutefois, l’or est également considéré comme une matière première en raison de son étroite relation avec le dollar américain.

Les évolutions du marché peuvent tout aussi bien être différenciées l’une de l’autre, par exemple en analysant l’indice de volatilité. Si ce dernier augmente, le risque est accru. Le cours de l’or peut progresser dans le sillage de celui du dollar américain. La différenciation légèrement plus prononcée des facteurs d’influence par rapport aux autres valeurs ​​fait de l’or un véhicule d’analyse et de trading approprié.

Le trading de l’or avec des certificats Turbo peut permettre aux traders de tirer profit d’opportunités lucratives, que le marché soit haussier ou baissier.

Link: Pour en savoir plus sur le trading du DAX, consultez notre article «Comment trader l’indice Dax 30 : astuces et stratégies de trading».

Trade sur l’or avec l'analyse technique

Outre les facteurs susmentionnés relatifs au risque et au dollar américain, il est possible de trader l’or avec des certificats Turbo en s’appuyant sur l’analyse technique. Les partisans de l’analyse technique supposent que toutes les informations fondamentales sont déjà incluses dans le cours. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser tous les facteurs fondamentaux, mais l’accent doit être mis sur l’analyse du cours lui-même.

De nombreuses méthodes ont vu le jour autour de l’analyse technique, en raison du nombre presque infini d’indicateurs techniques. En parallèle, les figures chartistes sont utilisées pour identifier les zones de cours pertinentes. Les moyennes mobiles font partie des indicateurs les plus couramment utilisés. Les analystes recherchent les creux et les sommets des figures. Il est également possible de s’appuyer sur les figures de consolidation pour anticiper un mouvement de momentum. Dans notre exemple, nous nous focalisons sur les moyennes mobiles, une figure de consolidation et un mouvement de momentum pour nous indiquer la potentielle direction du cours.

Analyse du cours de l’or avec les moyennes mobiles

Regardons le graphique journalier en bougies du cours de l’or présenté ci-dessous, sur lequel nous avons ajouté les moyennes mobiles. Peu importe le nombre de périodes sur lesquelles elles sont calculées, les paramètres par défaut son généralement appropriés. Ce qui est important, c'est ce que ces moyennes mobiles ont à nous révéler.

Notons la présence d'une consolidation La consolidation est bien avancée

Le rapprochement des moyennes mobiles indique que la consolidation arrive à son terme. Sans les moyennes mobiles, nous saurions que le cours est en phase de consolidation, mais pas à quel moment il pourrait en sortir.

Source : plateforme de trading IG

Trading de breakout sur l’or

Les traders ayant peut de temps ont recours à une analyse simple avec les moyennes mobiles. De telles consolidations sont plutôt rares, mais elles sont pertinentes et relativement fiables lorsqu’elles sont combinées à d’autres paramètres de trading importants comme le money management et la gestion des risques. Toutefois, après avoir identifié pareille configuration, il faut attendre la bonne impulsion, car nous ne savons pas quelle direction le cours va prendre : il peut partir à la hausse comme à la baisse.

Pour se positionner de manière adéquate, on peut par exemple identifier les sommets et les creux importants de la phase de consolidation et attendre le breakout. En cas de breakout, les traders moyen terme ont tendance à avoir recours à la méthode du cours de clôture, c'est-à-dire attendre que le cours à la clôture journalière se situe au-dessus/en dessous du niveau de breakout. Dans l’exemple ci-dessus, qui constitue une situation idéale, la borne supérieure de la zone des cours a été définie juste au-dessus de 1 300 $ l’once d’or. La borne inférieure de cette zone est fixée à 1 250 $. La phase de consolidation a pris fin au moment de l’impulsion haussière. La tendance à la hausse s’est accélérée.

Découvrez les méthodes d’analyse technique les plus importantes avec l’Université DailyFX

Trading sur l’or avec des certificats Turbo sur la plateforme de trading IG

Le breakout à la hausse de la phase de consolidation décrit ci-dessus constitue certes un exemple idéal, mais qui se matérialise également dans la vie réelle. Cette configuration est rare mais, si elle se produit, les traders doivent faire preuve de réactivité. Le breakout sous-entend une accélération notable de la tendance haussière, qui se maintient. Ce scénario peut se poursuivre ou prendre fin, et les moyennes mobiles permettront d’en déterminer les différentes options.

Un sommet pourrait prendre forme dans un avenir proche, mais il convient de ne pas oublier que la formation d’un sommet diffère de la formation d’un creux. En règle générale, les sommets sont plus longs à se former et disposent d’une propriété spéciale, à savoir signaler un faux breakout avant que le cours ne parte à la baisse.

L’analyse des moyennes mobiles rend toutefois ce phénomène assez simple à identifier. Sur la base de ces informations, nous aurions deux options pour trader l’or avec des certificats Turbo :

Attendre la formation d’un éventuel creux et se positionner à la vente Jouer la hausse en se positionnant à l’achat

Dans notre exemple, nous optons pour une position acheteuse. La capture d’écran de la plateforme IG présentée ci-dessous montre la liste des certificats Turbo pour l’or.

Dans l’article suivant, vous pourrez découvrir les composantes du coût total d’un certificat Turbo : «Comparaison de produits à effet de levier : certificats Turbo et options vanille»

Le masque des ordres contient la liste des certificats Turbo long actuellement proposés pour l’or. Notons que le prochain certificat Turbo disponible dispose d’un niveau de désactivation à 1 482 $ l’once d’or. La distance par rapport au stop semble suffisante pour les traders court et moyen termes. Le cours actuel est également indiqué. Le levier est de 41, ce qui signifie que la valeur du certificat Turbo évolue de 41 % si le cours de l’or fluctue de 1 %. En outre, la plateforme IG permet également de prendre connaissance de la profondeur du marché (à droite).

Conclusion : trader l’or avec des certificats Turbo

Voici ce que vous avez appris en lisant cet article :

Le trading de l’or avec des certificats Turbo ne diffère guère du trading sur CFD. Vous n’êtes lié à aucune forme d’analyse. Il est possible d’analyser l’or d’un point de vue fondamental et technique, ce qui en fait un bon véhicule de trading Une stratégie reposant sur les moyennes mobiles et l’identification de la configuration peut convenir aux traders disposant d’un temps limité. La plateforme IG est simple d’utilisation et intuitive.

Autres articles sur des thèmes apparentés susceptibles de vous intéresser :