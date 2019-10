Dans cet article, nous allons vous expliquer en détail comment trader le DAX 30 avec des certificats Turbo. Les CFD comme produits de trading dérivés sont loin d’avoir fait leur temps. Il existe toutefois d’autres produits à effet de levier, par exemple les certificats Turbo. Ce type de produits n’est en aucun cas inférieur aux CFD, mais dépend des préférences des traders. Le trading du DAX avec des certificats Turbo présente quelques singularités dont il convient de tenir compte.

Sommaire de l’article :

Pourquoi trader le DAX 30 avec des certificats Turbo ? Trade sur le DAX avec l'analyse technique Analyse des moyennes mobiles sur le DAX 30 Trading sur le DAX 30 avec des certificats Turbo sur la plateforme de trading IG Conclusion

Link: Découvrez les différences entre les certificats turbo et les CFD

Pourquoi trader le DAX 30 avec des certificats Turbo ?

Tout le monde le sait, le DAX 30 est l’un des instruments de trading les plus couramment utilisés par les traders sur produits dérivés. Le DAX 30 est liquide, dispose de la volatilité nécessaire aux traders court terme et est simple à analyser, tant d’un point de vue technique que fondamental. Ce n’est pas pour rien que, sur la période 2009-2013, le contrat future sur le DAX a été le future sur indice le plus tradé au monde (en volume).

Les traders sur contrats future ne sont pas les seuls à avoir un petit faible pour le principal indice allemand... les traders sur CFD les ont rejoints. Il est par conséquent évident que les traders sur certificats ne peuvent pas ne pas envisager d’utiliser le DAX comme véhicule de trading. Le DAX 30 se trade avec des certificats Turbo, il pourrait donc s’agir d’une stratégie complémentaire pour certains traders. Point positif : grâce au nombre important de traders court et moyen termes qui se positionnent sur le DAX, la base d’informations évolue en permanence. Il est possible de trouver du contenu pédagogique et des études, ainsi que de suivre les traders professionnels sur les réseaux sociaux tout en tradant le DAX 30.

Pour en savoir plus sur le trading du DAX, consultez notre article «Comment trader l’indice Dax 30 : astuces et stratégies de trading».

Trade sur le DAX avec l'analyse technique

Qu’il s’agisse de CFD, de contrats future ou de certificats Turbo, il est nécessaire de procéder à une analyse en suivant une stratégie avant de trader le DAX 30. Cette analyse vous permet de savoir dans ​​quelle direction le DAX 30 est susceptible d’évoluer dans un avenir proche. Bien entendu, rien n’est sûr, mais un trader doit bien avoir une base sur laquelle se fonder pour prendre ses décisions.

Le graphique vous livre tant d’informations en amont. L’analyse n’est pas la seule composante importante. Il y a d’autres paramètres à prendre en compte, comme la gestion du risque, le money management et la compréhension de la psychologie du trading. Mais tout d’abord, vous devez déterminer dans quel sens vous positionner,

ce que l’analyse technique vous permet de faire facilement au demeurant, notamment si vous connaissez déjà vos outils d’analyse. Citons à titre d’exemple les indicateurs techniques et les figures chartistes. Dans notre exemple, nous nous focaliserons sur les moyennes mobiles et analyserons l’évolution du cours sur différentes unités de temps.

Analyse du DAX 30 sur plusieurs unités de temps et moyennes mobiles

Analyse du graphique journalier en bougies

Le premier graphique est le graphique journalier du DAX en bougies. Les moyennes mobiles, dans ce cas sur 12, 30, 60, 100 et 200 périodes, évoluent sous le cours. Cela nous indique que l’actuelle reprise semble encore intacte et, à moyen terme, nous pouvons nous positionner à la hausse, conformément à la stratégie.

Analyse du graphique 4 heures

Toutefois, la reprise semble déjà bien avancée et, comme nous le savons, le cours fluctue : la prochaine correction devrait être imminente. L’analyse de graphiques en bougies peut ne pas se révéler efficace si la tendance est déjà bien avancée, notamment pour les traders court terme. Jetons également un coup d’œil à la situation à court terme. Pour cela, passons sur le graphique du DAX 30 en données 4 heures,

qui nous montre une situation quelque peu différente. Dans ce cas, nous nous focalisons sur les moyennes mobiles sur 30 et 60 périodes, conformément à la stratégie que nous avons développée. Les deux moyennes mobiles exponentielles représentent les moyennes sur 1 et 2 semaines (extrapolation). Elles nous servent de lignes directrices, ou de supports, pour identifier la cassure d’une tendance à moyen terme.

Dans le cas qui nous intéresse, nous constatons que, bien que le cours ait franchi la droite de tendance, la moyenne mobile sur 30 périodes a jusqu’à présent bien tenu son rôle de support. L’importante distance entre les deux moyennes mobiles devient également manifeste. Nous supposons donc que si le cours croise la moyenne mobile sur 30 périodes, la tendance baissière serait imminente à court terme, et la correction pourrait être plus importante que précédemment.

Découvrez les méthodes d’analyse technique les plus importantes avecl’Université DailyFX

Trading sur le DAX 30 avec des certificats Turbo sur la plateforme de trading IG

Maintenant que nous savons dans les grandes lignes dans quel sens nous positionner pour trader le DAX 30 avec des certificats Turbo - à l’achat si le cours se situe au-dessus de la moyenne mobile sur 30 périodes, à la vente s’il se trouve en dessous - nous pouvons choisir notre certificat Turbo sur la plateforme. Dans cette situation, nous avons encore le choix. Nous pouvons :

Attendre que le cours passe sous la moyenne mobile sur 30 périodes et faire l’acquisition d’un certificat Turbo short.

ou

2. Supposer que la tendance actuelle est intacte et faire l’acquisition d’un certificat Turbo long sur le DAX 30.

Nous optons pour la seconde option, sans oublier que le stop de la position devra être activé manuellement si la moyenne mobile passe en dessous, car le niveau de désactivation du certificat se trouve assez loin et sous notre objectif, que nous avons auparavant fixé à proximité de la moyenne mobile sur 60 périodes. Le premier certificat proposé a un levier de 58. Cela signifie qu’une fluctuation de 1 % du sous-jacent (DAX 30) entraîne une évolution de 58 % de la valeur du certificat.

Dans l'article suivant, vous pourrez découvrir les composantes du coût total d'un certificat Turbo : Comparaison de produits à effet de levier : certificats Turbo et options vanille

Conclusion : trade sur le DAX 30 avec des certificats Turbo

Voici ce que vous avez appris en lisant cet article :

Le trading du DAX 30 avec des certificats Turbo ne diffère guère du trading sur CFD. Le trader est libre de ses choix, notamment au niveau de l’analyse. Il est possible d’appliquer une stratégie s’appuyant sur l’analyse technique tant avec les certificats Turbo qu’avec les CFD. Toutefois, le levier des certificats Turbo est variable et parfois plus élevé que celui des CFD, selon les conditions de marché et l'offre. À l’ère de la réglementation de l’ESMA, les certificats Turbo peuvent par conséquent constituer une alternative pour les traders sur dérivés.

Autres articles sur des thèmes apparentés susceptibles de vous intéresser :