L’importance de la liquidité dans le trading du Forex

Lorsqu’un trader débute sur le marché des changes, l’un des premiers avantages qu’il constate probablement concerne le niveau de liquidité du marché des changes par rapport aux autres marchés. Les dernières données font état de près de 5 100 millions $ échangés par jour selon le rapport triennal de 2016 de la Banque des Règlements Internationaux.

La liquidité du Forex permet de faciliter le trading, ce qui explique la popularité de ce marché auprès des traders. Il convient toutefois de prendre en compte certaines différences du marché des changes concernant la liquidité. Cet article explique le concept de liquidité sur le marché des changes ainsi que le risque de liquidité, visant ainsi à vous permettre de comprendre, dans sa globalité, l’impact de la liquidité sur le trading.

QU’EST-CE QUE LA LIQUIDITÉ ET EN QUOI EST-ELLE IMPORTANTE ?

Par définition, la liquidité sur le marché des changes correspond à la capacité d’une paire de devises d’être tradée (achetée/vendue) à la demande. Lorsque vous tradez les paires de devises majeures, vous tradez sur un marché extrêmement liquide. Votre trading repose toutefois sur la liquidité disponible des institutions financières qui entrent et sortent du marché (paire de devises) que vous choisissez.

Toutes les paires de devises ne sont pas liquides. En effet, les devises ont tendance à afficher des niveaux de liquidité différents selon qu’il s’agit de paires de devises majeures, mineures ou exotiques (paires avec devises des marchés émergents). La liquidité diminue à mesure que le trader passe des paires majeures aux paires mineures, puis aux paires exotiques.

Liquidité élevée :

Sur le Forex, la liquidité élevée signifie qu’une paire de devises peut être achetée ou vendue en quantités très importantes en n’ayant qu’un impact mineur sur l'évolution de son taux de change – par exemple, les paires de devises majeures comme la paire EUR/USD.

Les autres paires de devises majeures (très liquides) à connaître sont les suivantes :

Liquidité faible :

Sur le Forex, une faible liquidité signifie qu’une paire de devises ne peut être achetée ou vendue en quantités très importantes en n’ayant qu’un impact mineur sur l'évolution de son taux de change – par exemple, les paires de devises exotiques comme la paire PNL/JPY.

LIQUIDITÉ OU ILLIQUIDITÉ SUR LE FOREX : 3 SIGNES À RECHERCHER

Du point de vue des traders, un marché illiquide sera sujet à des mouvements chaotiques ou à des gaps, car les volumes d’achat et de vente peuvent à tout moment varier considérablement. Un marché extrêmement liquide est également qualifié de marché profond ou de marché régulier, et les fluctuations sont également régulières. La plupart des traders doivent cibler les marchés liquides, car il est extrêmement difficile de gérer le risque en cas de position inverse à un mouvement de grande ampleur sur un marché peu liquide.

Voici trois signes à rechercher :

1. LES GAPS LORS DU TRADING DU FOREX

Sur le Forex, les gaps sont différents par rapport aux autres marchés. Toutefois, un gap peut survenir sur le Forex si une annonce des taux ou une autre actualité à fort impact se révèle contraire aux attentes.

Un gap peut survenir à l’ouverture hebdomadaire le dimanche après-midi (États-Unis). En cas d’actualités sur le weekend, les gaps représenteront généralement moins de 0,50 % de la valeur de la devise sur le Forex.

Les graphiques ci-dessous montrent la différence en termes de liquidité entre le marché actions et le Forex, mise en évidence par les gaps.

Les marchés actions sont sujets aux gaps : indice FTSE 100

Le marché des changes est peu ou non enclin aux gaps :

Un marché sur lequel il est possible de placer des trades 24 heures sur 24 comme le marché des changes est considéré comme plus liquide, et a simplement tendance à enregistrer moins de gaps en raison de la nature continue du marché, ce qui permet aux traders d’entrer et sortir de position quand ils le souhaitent. Un marché sur lequel il est uniquement possible de placer des trades pendant une partie de la journée, par exemple le marché actions américain ou le marché à terme, sera plus condensé, car les cours peuvent bondir à l’ouverture si l’actualité publiée pendant la nuit s’est révélée contraire aux attentes globales.

2. L’INDICATEUR DE LIQUIDITÉ SUR LE FOREX

Les courtiers proposent souvent une option « volume » sur les graphiques, que les traders peuvent utiliser pour jauger la liquidité du marché. Cet indicateur de liquidité sur le Forex est interprété en analysant les barres sur le graphique des volumes.

Chaque barre de volume représente le volume d’échanges au cours d’une certaine période, donnant ainsi aux traders une bonne approximation du niveau de liquidité. Il est important de ne pas oublier que la plupart des courtiers reflètent uniquement leurs propres données sur la liquidité, et non les données du Forex dans son ensemble. Toutefois, l’utilisation de la liquidité d’un courtier comme indicateur peut représenter le marché des particuliers de façon appropriée en fonction de la taille du courtier.

3. LA LIQUIDITÉ VARIE EN FONCTION DU MOMENT DE LA JOURNÉE

Les traders court terme ou scalpers doivent avoir conscience de la variation de la liquidité sur le Forex au cours de la séance. Certains moments sont moins actifs, comme par exemple la séance asiatique, pendant laquelle les cours s’inscrivent souvent dans un range, ce qui signifie que les niveaux de support et de résistancesont davantage susceptibles de tenir bon d’un point de vue spéculatif. Les séances les plus mouvementées, comme la séance de Londres ou la séance américaine, sont davantage sujettes aux breakouts et aux mouvements de plus grande ampleur.

C’est lors de la première partie de la séance américaine que vous assisterez probablement aux mouvements les plus puissants, du fait du chevauchement avec la séance européenne/de Londres, qui à elle seule représente plus de 50 % du volume d’échanges quotidien. La séance américaine en représente quant à elle près de 20 % et, au cours de la deuxième partie de la séance, vous constaterez souvent une diminution significative des mouvements agressifs, excepté lorsque le Federal Open Market Committee (FOMC) publie un communiqué à l’improviste, mais cela n’a lieu que quelques fois par an.

RISQUE DE LIQUIDITÉ ET RENDEMENT

Sur les marchés financiers, la relation entre le risque et le rendement est presque toujours proportionnelle, il est par conséquent nécessaire de bien comprendre les risques inhérents à un trade.

La crise du franc suisse en 2015 constitue un bon exemple du risque de liquidité sur le Forex. La banque centrale suisse a annoncé qu’elle ne préserverait plus le seuil plancher du franc suisse face à l'euro, ce qui a eu pour effet de briser le marché interbancaire en raison d’une incapacité à fixer le prix du marché. Par la suite, les courtiers n’ont plus été en mesure d’offrir de la liquidité sur le franc suisse. Avec le retour des prix interbancaires (la pierre angulaire des cours des devises), le cours EUR/CHF s’est retrouvé bien loin du range précédent, ce qui a lourdement affecté les soldes des comptes des particuliers tradant le franc suisse. Même si ces « cygnes noirs » sont rares, ils ne sont pas impossibles.

Les traders particuliers du Forex doivent gérer ces risques de liquidité en abaissant le niveau de levier qu’ils utilisent ou en utilisant les stops garantis, dans le cadre desquels le courtier est obligé de respecter leur niveau de stop.

Choisir entre le risque de liquidité et le rendement ne doit pas être négligé et doit faire partie de la routine d’analyse d’un trader.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES POUR PROGRESSER DANS VOTRE TRADING DU FOREX