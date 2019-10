L’impact des banques centrales sur le Forex

LE RÔLE DES BANQUES CENTRALES SUR LE MARCHÉ DES CHANGES

Les banques centrales sont responsables principalement du maintien de l’inflation dans l’intérêt d’une croissance économique durable tout en contribuant à la stabilité globale du système financier. Lorsque les banques centrales le jugent nécessaire, elles interviennent sur les marchés financiers conformément au « cadre de politique monétaire » défini. La mise en œuvre d’une telle politique est fortement surveillée et anticipée par les traders du Forex, qui cherchent à tirer profit des fluctuations qui en résultent.

Cet article se focalise sur les rôles des principales banques centrales et l’impact de leurs politiques sur le marché mondial des changes.

QU’EST-CE QU’UNE BANQUE CENTRALE ?

Les banques centrales sont des institutions indépendantes auxquelles les pays du monde entier font appel pour les aider à gérer leur secteur bancaire, fixer les taux directeurs et favoriser la stabilité financière dans l’ensemble du pays.

Les banques centrales interviennent sur le marché financier à l'aide des moyens suivants :

Opérations d’open market : les opérations d’open market (OMO) représentent le processus par lequel les gouvernements achètent et vendent des titres d’État (obligations) sur le marché libre, dans le but d’accroître ou de contracter la masse monétaire du système bancaire ;

Le taux directeur : le taux directeur, faisant souvent référence autaux d’escompte, taux du prêt marginal ou taux des fonds fédéraux, est fixé par le comité de politique monétaire dans le but d’accroître ou de réduire l’activité économique. Cela peut sembler contre-intuitif, mais une surchauffe de l’économie conduit à l’inflation, et c’est ce que les banques centrales visent à maintenir à un niveau modéré.

Les banques centrales agissent également à titre de prêteur de dernier ressort. Si un gouvernement présente un ratio d’endettement modeste par rapport à son PIB et qu’il ne parvient pas à réunir des fonds au moyen d’une émission d’obligations, la banque centrale peut lui prêter de l’argent pour combler son manque temporaire de liquidités.

Le fait d’avoir une banque centrale comme prêteur de dernier ressort augmente la confiance des investisseurs, qui ont davantage l’assurance que les gouvernements s’acquitteront de leurs obligations au titre de la dette, ce qui permet de réduire les coûts d’emprunt de ces derniers.

Les traders du Forex peuvent surveiller les annonces des banques centrales via le calendrier dédié aux banques centrales

LES PRINCIPALES BANQUES CENTRALES

La Réserve Fédérale (États-Unis)

La Réserve Fédérale , également appelée « la Fed », préside la devise la plus échangée dans le monde selon l’enquête Triennial Central Bank Survey de 2016. Les actions de la Fed n’ont pas seulement des effets sur le dollar américain, mais également sur d’autres devises, c’est pourquoi ses actions sont observées avec grand intérêt. La Fed vise la stabilité des prix, l’emploi durable à un niveau maximal et des taux d’intérêt à long terme modérés.

La Banque Centrale Européenne (Zone Euro)

La Banque Centrale Européenne (BCE) ne ressemble à aucune autre, en ce sens qu’elle sert de banque centrale pour tous les États membres de la zone euro. La priorité de la BCE est la sauvegarde de la valeur de l’euro et le maintien de la stabilité des prix. L’euro est la deuxième devise la plus échangée dans le monde et, par conséquent, suscite une attention particulière de la part des traders du Forex.

La Banque d’Angleterre

La Banque d’Angleterre opère en tant que banque centrale du Royaume-Uni et a deux objectifs : la stabilité monétaire et la stabilité financière. Le Royaume-Uni utilise un modèle à deux pôles pour réglementer le secteur financier, l’un étant la Financial Conduct Authority (FCA) et l’autre la Prudential Regulating Authority (PRA). La Banque d’Angleterre réglemente prudentiellement les services financiers en exigeant des entreprises de ce secteur qu’elles détiennent des fonds propres suffisants et qu’elles disposent de contrôles des risques adéquats.

La Banque du Japon

La Banque du Japon a donné la priorité à la stabilité des prix et du fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement. La Banque du Japon a abaissé ses taux d’intérêt sous zéro (taux d’intérêt négatifs) dans une tentative drastique de revitalisation de l’économie. Les taux d’intérêt négatifs permettent aux particuliers d’être payés pour emprunter de l’argent, et incitent les investisseurs à ne pas déposer des fonds, car cela leur entraînera des frais.

LES RESPONSABILITÉS DES BANQUES CENTRALES

Les banques centrales ont été créées pour remplir un mandat dans le but de servir l’intérêt public. Bien que les responsabilités puissent varier d’un pays à l’autre, les principales sont les suivantes :

1) Atteindre et maintenir la stabilité des prix : les banques centrales sont chargées de protéger la valeur de leur monnaie en maintenant un niveau d’inflation modeste .

2) Favoriser la stabilité du système financier : les banques centrales soumettent les banques commerciales à une série de tests de résistance (stress tests) pour réduire le risque systémique dans le secteur financier .

3) Favoriser une croissance équilibrée et durable dans une économie : en général, un pays peut stimuler son économie de deux principales façons, à savoir par l’intermédiaire de la politique fiscale (dépenses du gouvernement) ou de la politique monétaire (intervention de la banque centrale). Lorsque les gouvernements ont épuisé leurs budgets, les banques centrales sont toujours en mesure d’engager une politique monétaire pour tenter de stimuler l’économie .

4) Superviser et réglementer les institutions financières : les banques centrales sont chargées de réglementer et de surveiller les banques commerciales dans l’intérêt public ;

5) Minimiser le chômage : outre la stabilité des prix et une croissance durable, les banques centrales peuvent vouloir minimiser le chômage. Il s’agit de l’un des objectifs de la Réserve Fédérale.

BANQUES CENTRALES ET TAUX D’INTÉRÊT

Les banques centrales fixent le taux directeur. Tous les autres taux d’intérêt que les particuliers connaissent sur les prêts à la consommation, les prêts immobiliers, les cartes de crédit, entre autres, émanent de ce taux de base. Le taux d’intérêt directeur est le taux d’intérêt qui est appliqué aux banques commerciales qui souhaitent emprunter de l’argent à la banque centrale au jour le jour (overnight).

Les banques commerciales appliquent aux particuliers un taux plus élevé que celui qu’elles peuvent obtenir de la banque centrale.

Les banques commerciales doivent emprunter des fonds auprès de la banque centrale afin de se conformer à une forme moderne de banque appelée Système de Réserves Fractionnaires. Les banques acceptent les dépôts et consentent des prêts, ce qui signifie qu’elles doivent s’assurer qu’il y a suffisamment d’espèces pour effectuer les retraits quotidiens, tout en prêtant le reste de l’argent des déposants aux entreprises et autres investisseurs qui en ont besoin. La banque génère des recettes grâce à ce processus en appliquant un taux d’intérêt plus élevé sur les prêts tout en payant des taux plus bas aux déposants.

Les banques centrales définiront le pourcentage spécifique des fonds (réserves) de l’ensemble des déposants que les banques sont tenues de mettre de côté et, si elles n’y parviennent pas, elles pourront emprunter à la banque centrale au taux d'intérêt à un jour, qui est basé sur le taux directeur annuel.

Les traders du Forex surveillent de près les taux directeurs, car ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur le marché des changes. Les institutions et les investisseurs ont tendance à suivre les rendements (taux d’intérêt) et, par conséquent, les variations de ces taux amèneront les opérateurs à orienter leurs investissements vers des pays où les taux d’intérêt sont plus élevés.

L’IMPACT DES BANQUES CENTRALES SUR LE MARCHÉ DES CHANGES

Les traders du Forex évaluent souvent le langage utilisé par le président de la banque centrale pour chercher des indices sur la probabilité que cette dernière augmente ou diminue les taux d’intérêt. Les expressions utiliser pour anticiper une augmentation ou une diminution des taux sont respectivement Hawkish et Dovish. Ces indices subtils sont appelés « forward guidance » et ont le potentiel de faire évoluer le marché des changes.

Les traders qui estiment que la banque centrale est sur le point de s’engager dans un cycle de hausse des taux d’intérêt placeront un trade acheteur en faveur de cette devise, tandis que les traders anticipant une position dovish de la banque centrale chercheront à se positionner à la vente.

Pour en savoir plus sur ce mécanisme, consultez «Les taux d’intérêt et le marché des changes».

L'évolution des taux directeurs offrent aux traders la possibilité de trader sur la base du différentiel de taux d’intérêt entre les devises de deux pays par le biais d’un carry trade.Les carry traders cherchent à recevoir de l’intérêt au jour le jour pour trader une devise à haut rendement contre une devise à faible rendement.

LECTURES COMPLÉMENTAIRES SUR LES FONDAMENTAUX DU FOREX