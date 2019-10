Intervention des banques centrales sur le marché des changes

INTERVENTIONS DES BANQUES CENTRALES SUR LE MARCHÉ DES CHANGES : PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION

Les banques centrales estiment souvent qu’il est nécessaire d’intervenir sur le marché des changes pour protéger la valeur de leur devise nationale. Pour ce faire, elles achètent ou vendent des réserves de change ou font simplement savoir qu’une devise en particulier est sous ou surévaluée, laissant les opérateurs du marché du Forex faire le reste. Cet article aborde les différents types d’interventions des banques centrales ainsi que les éléments importants à prendre en compte avant de trader.

QU’EST-CE QU’UNE INTERVENTION SUR LE MARCHÉ DES CHANGES ?

Une intervention sur le marché des changes correspond au processus par lequel une banque centrale achète ou vend des devises étrangères dans le but de stabiliser le taux de change ou de corriger les déviations sur le marché des changes. Ce procédé s’accompagne souvent d’un ajustement subséquent de la masse monétaire par la banque centrale afin de compenser tout effet boule de neige indésirable sur l’économie locale.

Le mécanisme mentionné ci-dessus est appelé « intervention stérilisée » et sera abordé plus loin, en même temps que les autres méthodes d’intervention sur le marché des changes.

COMMENT LES TRADERS DU FOREX PEUVENT-ILS TRADER L’INTERVENTION D’UNE BANQUE CENTRALE ?

Les traders ne doivent pas oublier que, lorsque les banques centrales interviennent sur le marché des changes, les mouvements peuvent être extrêmement volatils. Il est par conséquent primordial de fixer un ratio risque/rendement approprié et de gérer son risque avec prudence.

Les banques centrales interviennent sur le marché des changes lorsque la tendance d'un taux de change va dans la direction opposée à celle qu'elles souhaitent. De ce fait, trader à proximité de l’intervention d’une banque centrale ressemble beaucoup au "reversal trading" visant à établir une stratégie de trading de retournement.

En outre, le marché des changes a tendance à anticiper l’intervention d’une banque centrale, il n’est par conséquent pas rare d’observer des mouvements opposés à la tendance long terme dans les instants précédant l’intervention. Rien ne garantit toutefois aux traders qu'ils pourront anticiper la prochaine tendance avant de placer un trade.

POURQUOI LES BANQUES CENTRALES INTERVIENNENT-ELLES SUR LE MARCHÉ DES CHANGES ?

Les banques centrales conviennent généralement qu’une intervention est nécessaire pour stimuler l’économie ou maintenir un taux de change souhaité. Bien souvent, les banques centrales achètent des devises étrangères et vendent des devises locales si la devise locale s’apprécie à un niveau qui rend les exportations nationales plus chères pour les pays étrangers. Par conséquent, les banques centrales cherchent délibérément à modifier le taux de change dans l’intérêt de l’économie locale.

Voici l’exemple d’une intervention réussie d’une banque centrale suite au renforcement du yen japonais face au dollar américain. La Banque du Japon a estimé que le taux de change était défavorable et est rapidement intervenue pour déprécier le yen, ce qui a entraîné une hausse de la paire USD/JPY. L’intervention s’est déroulée sur la période représentée par le cercle bleu et l’effet s’est ressenti peu après.

Même si la plupart des interventions des banques centrales sont réussies, cela n’est pas toujours le cas. Le graphique ci-dessous présente une intervention sur la paire USD/BRL (réal brésilien). Le graphique met en évidence deux interventions de la banque centrale pour mettre fin au recul du réal brésilien. Ces deux interventions ne sont manifestement pas parvenues à renforcer immédiatement le réal face au dollar américain, puisque le dollar a poursuivi sa progression.

En savoir plus sur le rôle des banques centrales sur le marché des changes.

COMMENT SE DÉROULE UNE INTERVENTION SUR LE MARCHÉ DES CHANGES ?

Les banques centrales ont le choix entre plusieurs types d’interventions, qui peuvent être directes ou indirectes. Comme son nom le laisse entendre, une intervention directe a un effet immédiat sur le marché du Forex, tandis qu’une intervention indirecte permet à la banque centrale d’atteindre son objectif en utilisant des moyens moins invasifs. Voici des exemples d’interventions directes et indirectes :

Types d’interventions Directe ou indirecte Jawboning Indirecte Intervention opérationnelle Directe Intervention concertée Directe et indirecte Intervention stérilisée Directe

Intervention opérationnelle : il s’agit généralement de ce à quoi l’on fait référence lorsqu’on parle d’intervention des banques centrales. La banque centrale achète et vend des devises étrangères et locales pour entraîner le taux de change vers un niveau ciblé. C’est simplement la taille de ces opérations qui fait fluctuer le marché.

Jawboning : il s’agit d’une intervention indirecte sur le marché des changes, dans le cadre de laquelle une banque centrale fait savoir qu’elle pourrait intervenir si le marché de la devise locale atteint un certain niveau indésirable. Comme son nom le laisse entendre (en français, le terme « jowbone » signifie «mâchoire»), cette méthode tient davantage du discours que de l’intervention. La banque centrale étant prête à intervenir, les traders prennent sur eux de ramener ensemble la devise à des niveaux plus acceptables.

Intervention concertée : il s’agit d’une combinaison de jawboning et d’intervention opérationnelle. Cette méthode est plus efficace lorsque plusieurs banques centrales expriment les mêmes préoccupations à l’égard des taux de change. Si un certain nombre de banques centrales redoublent d’efforts dans leurs dires, il est probable que l’une d’entre elles procède à une intervention opérationnelle pour diriger le taux de change vers la direction souhaitée.

Intervention stérilisée : cette méthode implique deux actions de la part de la banque centrale afin d’influencer le taux de change et, dans le même temps, de laisser la base monétaire inchangée. La banque centrale procède en deux étapes : la vente ou l’achat de devises étrangères, et une opération sur le marché libre (achat ou vente de titres d’État) d’une taille similaire à celle de la première opération.

