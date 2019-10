Astuces et stratégies pour trader les spreads sur le marché des changes

Cet article passe en revue les principales techniques de trading des spreads sur le marché des changes et les meilleurs astuces que nous recommandons aux traders de suivre pour se protéger contre un élargissement du spread.

Sur le marché des changes, le spread correspond à la différence entre le prix d’achat (bid) et le prix de vente (ask). Le spread peut s’élargir ou se resserrer pour diverses raisons, sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

FAITES ATTENTION À L'ÉLARGISSEMENT DES SPREADS

Nous recommandons aux traders de toujours faire attention au spread, car il s’agit du coût principal en trading sur Forex. Un spread plus large entraînera une hausse des coûts de transaction.

Les périodes de volatilité ou d’illiquidité des paires de devises combinées à l’utilisation d’un effet de levier peuvent mener un trader sur Forex à sa perte. N’oubliez pas que plus l’effet de levier utilisé est important, plus le coût du spread sera élevé par rapport à votre capital. Il vaut donc mieux ne pas utiliser d’effet de levier, ou très peu.

Les traders débutants doivent particulièrement faire attention au spread. Si votre capital n’est pas très élevé et que vous prenez une position dont la taille est importante, de manière proportionnelle à celle de votre compte, le spread peut s’élargir et vous pourriez recevoir un appel de marge, ou votre position pourrait être clôturée.

Les trois techniques et stratégies de trading des spreads suivantes permettent d’assimiler les fondamentaux afin d’assurer la réussite de vos trades : garder un œil sur les facteurs qui influent sur le spread, la liquidité de la paire de devise et le moment de la journée.

1) GARDEZ UN ŒIL SUR LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE SPREAD

Pour éviter des coûts de spread élevés en cas d’élargissement du spread, nous recommandons aux traders de considérer les facteurs suivants :

La volatilité : la volatilité sur le marché, provenant des publications de données économiques ou d’une nouvelle inattendue, peut provoquer un élargissement du spread.

La liquidité : un manque de liquidité sur le marché peut également entraîner un élargissement du spread. La liquidité et la volatilité sont des concepts interconnectés. Les paires de devises illiquides, à l’image des devises des marchés émergents, sont connues pour leurs spread élevé. Les marchés illiquides peuvent également entraîner la volatilité des cours.

Les spreads et l’actualité : avant la publication d’une nouvelle importante, comme par exemple les chiffres de l’emploi non-agricole américains (NFP), les fournisseurs de liquidité peuvent élargir leurs spreads pour compenser une partie du risque causé par l’événement.

En règle générale, le spread revient à sa moyenne en quelques minutes, nous recommandons donc aux traders de faire preuve de patience et de trader uniquement lorsque le spread se resserre.

2) CHOISISSEZ DES PAIRES DE DEVISES EXTRÊMEMENT LIQUIDES

Une autre stratégie de trading des spreads sur le marché du Forex que de nombreux traders adoptent, en particulier les débutants, consiste à choisir des paires de devises extrêmement liquides. Dans des circonstances normales, le spread des paires extrêmement liquides est moins élevé.

Les paires de devises majeures, à savoir les paires EUR/USD (eurodollar), USD/JPY (dollar-yen), GBP/USD (livre sterling-dollar) et USD/CHF (dollar-franc suisse), auront le spread le moins élevé de toutes les paires de devises, du fait des importants volumes d'échange.

Le spread de ces devises n’est pas toujours serré, et le fait qu’elles soient touchées par la volatilité, la liquidité et l’actualité peut entraîner un élargissement du spread.

En règle générale, le spread des devises des marchés émergents, comme les paires USD/MXN (dollar américain-peso mexicain), USD/ZAR (dollar américain-rand sud-africain) ou USD/RUB (dollar américain-rouble russe), est plus élevé par rapport à celui des paires de devises majeures. Par conséquent, les traders ont tout à gagner à utiliser moins d’effet de levier, voire pas du tout, pour trader ces paires.

Sur l’image ci-dessous, les chiffres dans les carrés noirs représentent le spread des devises associées. Les paires de devises majeures, sur cette image les paires USD/JPY et EUR/USD affichent des spreads serrés : 0,7 pips et 0,6 pips, respectivement.

Les devises des marchés émergents, sur cette image les paires USD/ZAR et USD/RUB ont des spreads extrêmement élevés : 90 pips et 1 000 pips, respectivement.

3) MOMENT DE LA JOURNÉE

Le moment de la journée influence les spreads du Forex, il peut donc s’avérer utile d’intégrer ce paramètre dans votre stratégie. Pendant les principales sessions - Londres, New York, Sydney et Tokyo - le spread est habituellement à son plus bas en raison de l’important volume d’échange.

Nous recommandons aux traders du Forex de trader au cours de ces sessions afin de tirer parti de spreads serrés. Lorsque les séances de Londres et de New York se chevauchent, les spreads peuvent être encore plus bas.

Les heures indiquées ci-dessous sont exprimées en heure de New York. Les séances de Londres et de New York se chevauchent entre 8 h et 11 h.

D’autres facteurs influencent le potentiel meilleur moment de la journée pour trader le Forex.

EXEMPLE DE TRADING DE SPREAD SUR LA PAIRE USD/JPY

En combinant toutes les techniques de trading du spread présentées ci-dessous, vous pouvez réduire le risque de trader avec un spread élevé. Il est important de se souvenir de ces étapes lors de l’exécution ou de la clôture d’un trade, car le spread peut différer entre l’ouverture de la position et le moment où vous souhaitez la clôturer.

Prenons un exemple simple avec la paire USD/JPY, qui fait partie des paires de devises majeures (ce qui signifie que sa liquidité est élevée et, par conséquent, son spread est bas par rapport aux autres paires).

Gardez un œil sur les facteurs susceptibles d’influer sur le spread

Pour trader la paire USD/JPY, nous devons nous assurer de l’absence d’événement perturbateur ou de publication de données susceptibles d’influer sur le spread. Pour ce faire, vous pouvez vous tenir informé(e) en consultant les actualités les plus récentes et en vous reportant sur le calendrier économique.

Voici une capture d’écran de notre calendrier économique. Les événements dont l’importance est « Forte » auront plus de chance de générer une augmentation du spread. De ce fait, à moins que vous ne tradiez les publications, il vaut mieux trader entre ces événements.

Voici quelques exemples d’événements susceptibles d’augmenter la volatilité et le spread :

Données sur le PIB

IPC (données sur l’inflation)

NFP (emplois non agricoles)

Considérer le moment de la journée

Il faut également réfléchir au moment durant lequel trader la paire USD/JPY, c'est-à-dire lorsque la paire est très volatile. C’est généralement au cours de la période de chevauchement des sessions de Londres et de New York, à savoir entre 8 h et 11 h heure de New York, que les cours sont les plus liquides. La paire USD/JPY est également très liquide pendant la séance de Tokyo.

En dehors de leurs principales séances, les devises des marchés émergents peuvent afficher un spread extrêmement important. Envisagez de trader les devises des marchés émergents pendant leurs principales séances, lorsqu’elles sont le plus liquides.

AUTRES RESSOURCES POUR ÉLARGIR VOS CONNAISSANCES SUR LE TRADING DU FOREX

Si vous débutez dans le trading sur le marché des changes, nous vous recommandons de télécharger notre guide du trader sur Forex débutant pour en apprendre les fondamentaux. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement à nos webinaires de trading en ligne, qui abordent différents thèmes en lien avec le marché des changes, comme par exemple les manœuvres des banques centrales, l'actualité des devises et les figures chartistes.